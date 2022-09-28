البرلمان العربي يهنىء ولي العهد السعودي بتعيينه رئيسا للوزراء 

هنأ عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي بمناسبة صدور الأمر الملكي وتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء.

وأعرب رئيس البرلمان العربي عن تقديره واعتزازه بالثقة التي يوليها خادم الحرمين الشريفين لولي عهده، مؤكدا أن الأمير محمد بن سلمان يمتلك خبرة وحنكة واضحة نهضت بالمملكة ووضعت أسس مستقبلية للتطوير في كافة القطاعات المختلفة وبما يسهم في مسيرة التنمية الشاملة التي وضعتها.

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وكانت أوامر ملكية قد صدرت، أمس الثلاثاء ، بإعادة تشكيل مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك تعيين الأمير خالد بن سلمان وزيراً للدفاع.

وجاء في نص الأوامر الملكية: "يكون صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيساً لمجلس الوزراء؛ استثناءً من حكم المادة (السادسة والخمسين) من النظام الأساسي للحكم، ومن الأحكام ذوات الصلة الواردة في نظام مجلس الوزراء".

وورد في النص أن جلسات مجلس الوزراء التي سيحضرها الملك سلمان ستكون برئاسته.