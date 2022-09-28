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الحربش: 85% من المواقع الأثرية في السعودية لم تُكتشف بعد

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الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش

الحربش: 85% من المواقع الأثرية في السعودية لم تُكتشف بعد

قطاع الآثار لديه 45 بعثة محلية ودولية، تتطلع المملكة إلى زيادتها لأكثر من 100 بعثة أثرية خلال سنوات قليلة

العربية .نت - نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

أكد الرئيس التنفيذي لهيئة التراث، الدكتور جاسر الحربش، اليوم الأربعاء، أن هناك أكثر من 8 آلاف موقع أثري، وما يزيد على ألف موقع تراث عمراني.

وشدد الحربش، خلال كلمته بملتقى "نحت الجمل وأهميته الثقافية من منظور عالمي" بالجوف، على أن هذه المواقع المكتشفة لا تشكل سوى 15% من إجمالي كنوز المملكة.

وتابع أن 85% من المواقع لم تُكتشف بعد، أو اكتُشفت بشكل بسيط وتحتاج إلى مزيد من التعمق، داعيًا الباحثين محليًا وعالميًا إلى المشاركة في البحث العلمي في المملكة عمومًا، ومنطقة الجوف بشكل خاص.

وأضاف أن قطاع الآثار لديه 45 بعثة محلية ودولية، تتطلع المملكة إلى زيادتها لأكثر من 100 بعثة أثرية خلال سنوات قليلة، مؤكدًا أن منطقة الجوف بها كثير من الكنوز في أكثر من موقع.

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