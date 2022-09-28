بالفيديو.. مداهمة حية للقبض على ٤ مواطنين لتزييفهم العملة النقدية
جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم
نشرت وزارة الداخلية فيديو لمداهمة حية للقبض على 4 مواطنين لتزييفهم أوراقا نقدية متخذين من وحدتين سكنيتين مقرا لهم في الرياض.
وأكدت شرطة المنطقة أنها ضبطت بداخل الشقتين أدوات لتزييف الأموال وأموال مزيفة جاهزة، ومركبة مسروقة تم استردادها.
September 27, 2022
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وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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