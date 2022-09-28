بالفيديو.. مداهمة حية للقبض على ٤ مواطنين لتزييفهم العملة النقدية

نشرت وزارة الداخلية فيديو لمداهمة حية للقبض على 4 مواطنين لتزييفهم أوراقا نقدية متخذين من وحدتين سكنيتين مقرا لهم في الرياض.

وأكدت شرطة المنطقة أنها ضبطت بداخل الشقتين أدوات لتزييف الأموال وأموال مزيفة جاهزة، ومركبة مسروقة تم استردادها.

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وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.