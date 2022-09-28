تبادل لكمات بين طالبين تنتهي بنقل أحدهما للمستشفى

بعد حادثة مشاجرة ولكمات متبادلة بين طالببين والتي ظهرت في فيديو رائج على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سقط أحد الطالبين أرضاً وإسعافه إلى المستشفى، علق المتحدث الرسمي لإدارة تعليم جازان "رجاء العطاس"، أن حادثة شجار بين طالبين الذي أسفر عن إصابة أحدهما، وقعت في إحدى المدارس الثانوية التابعة لمكتب التعليم بوسط جازان "بنين" الثلاثاء.

وقالت في بيان إعلامي الأربعاء، إن مدير عام التعليم بمنطقة جازان، وجه على الفور بتشكيل لجنة، لكشف الأسباب والتفاصيل المتعلقة بالحادثة.

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وتابعت " إن المدير العام أكد على محاسبة أي جهة يثبت تقصيرها أو إهمالها وعدم تعاملها مع هذا الأمر بالوجه التربوي المطلوب وضمان عدم تكرار ذلك".

وأكدت رجاء، أنه فور إصابة الطالب تم نقله إلى أحد المستشفيات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة له، وغادر المستشفى في اليوم نفسه، بعد إجراء الفحوصات الطبية وبمتابعة مستمرة من إدارة التعليم.

هذا وقد تداول نشطاء التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر مشاجرة عنيفة بين طالبين داخل أحد الفصول المدرسية.

ووثق طالب مقطع الفيديو لزميليه أثناء تبادل اللكمات والضربات القوية فيما بينهما، وحرص على تصوير نفسه وفي خلفية الفيديو تلك المشاجرة.

ويظهر الفيديو إصابة أحد الطالبين وسقوطه على الأرض دون حراك إثر الضربات العنيفة التي تلقاها من صديقه، ثم يتم نقله بعد ذلك محمولا على الأكتاف لتلقي الإسعافات الأولية.

وعلق أحد المغردين على فيديو الواقعة قائلا: لكن الصدمة الكبرى أن المعلّم موجود في الفصل (الصف) يتفرج!.. والأمر الآخر الملاحظ وجود الجوالات مع الطلاب! أليست ممنوعة؟!".