خالد بن سلمان: "الدفاع" حظيت باهتمام ولي العهد وسنسير على نهجه

قال وزير الدفاع السعودي، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز، إن الوزارة حظيت باهتمام ومتابعة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً أنهم سيسيرون على نهجه، ومساره الذي رسمه لها.

جاء ذلك في أول تصريح له، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيراً للدفاع، الذي تضمن إعادة تشكيل مجلس الوزراء برئاسة الأمير محمد بن سلمان.

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وثمّن وزير الدفاع عبر حسابه على "تويتر"، ثقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، بتعيينه في منصبه الجديد، سائلاً الله التوفيق والسداد لخدمة دينه وقيادته ووطنه.

لقد حظيت وزارة الدفاع منذ تولي سمو سيدي ولي العهد قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة من سموه الكريم، أثمرت بإطلاقه -حفظه الله- برنامج تطوير وزارة الدفاع، الذي يعكس إيمان سموه بأهمية تطوير قدرات الوزارة، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) September 27, 2022

وأوضح أن الوزارة حظيت منذ تولي الأمير محمد بن سلمان، قيادتها باهتمام كبير ومتابعة مباشرة منه، أثمرت بإطلاقه برنامج تطويرها، الذي يعكس إيمانه بأهمية تطوير قدراتها، ومواكبة التطور العسكري وفق أعلى المعايير، والارتقاء بها إلى أعلى المستويات.

وأكد الأمير خالد بن سلمان أنهم سيمضون على نهج ولي العهد، ومساره الذي رسمه للوزارة "لتصبح مؤسسة حديثة تمتلك قوات عسكرية محترفة تحمي أمن الوطن وتذود عن مصالحه".

كان وزير الدفاع قد أدى القسم أمام خادم الحرمين، بحضور ولي العهد، الثلاثاء، وذلك في قصر السلام بجدة.

وفي السياق، التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، في مقر وزارة الدفاع بجدة، الأربعاء، الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع، وقيادات الوزارة.

وأعرب ولي العهد عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات الوزارة، وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطويرها، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50%‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع، ومنسوبي الوزارة.

وعبر عن مشاعره تجاه الوزارة، ومكانتها الخاصة لديه، والفترة التي قضاها في العمل فيها، مشيداً بأدائها وعملها، وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان، وتعاون منسوبيها إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله التوفيق لها ومواصلة نجاحاتها.

من جانبه، أكد وزير الدفاع، أن ما حققته الوزارة من إنجازات خلال برامج تطويرها، وما ستحققه في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر منه.