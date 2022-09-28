ضبط آلاف الأقراص المخدرة مخبأة داخل شحنة بطيخ
تم توقيف المتهمين وهم 3 مقيمين من الجنسية السورية ومواطنان
كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، الأربعاء، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بحوزة 5 أشخاص.
ضبط (765) ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة "بطيخ" بحوزة (5) أشخاص.— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) September 28, 2022
#الحرب_على_المخدرات pic.twitter.com/TUVLcbJqK2
وأوضح أن المتهمين 3 مقيمين من الجنسية السورية، ومواطنان.
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وأضاف أنه قد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.
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