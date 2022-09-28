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ضبط آلاف الأقراص المخدرة مخبأة داخل شحنة بطيخ

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من شحنة الأقراص المخدرة المخبأة داخل البطيخ

ضبط آلاف الأقراص المخدرة مخبأة داخل شحنة بطيخ

تم توقيف المتهمين وهم 3 مقيمين من الجنسية السورية ومواطنان

العربية.نت - نادية الفواز

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كشف المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، الأربعاء، أن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن ضبط 765 ألف قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمدينة الرياض، مخبأة داخل شحنة بطيخ، بحوزة 5 أشخاص.

وأوضح أن المتهمين 3 مقيمين من الجنسية السورية، ومواطنان.

وأضاف أنه قد جرى إيقاف المتهمين واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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