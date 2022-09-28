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مهرجان "القهوة السعودية" ينطلق غداً في الرياض

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عام القهوة السعودي

مهرجان "القهوة السعودية" ينطلق غداً في الرياض

سيستمر المهرجان في مدينتين أُخريين، حيث سينتقل بعد الرياض إلى جدة ومن ثم للظهران

العربية.نت - الرياض

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تنطلق يوم غد الخميس، فعاليات مهرجان "القهوة السعودية" في مركز ذي أرينا للمعارض بالرياض، الذي تنظمه هيئة فنون الطهي بالتعاون مع وزارة الثقافة، للاحتفاء بالقهوة السعودية، وبتاريخها عبر رحلة ثقافية متكاملة تعكس الدلالات الحضارية المرتبطة بها، واقترانها بهوية المجتمع السعودي.

وسيستمر المهرجان في مدينتين أُخريين، حيث سينتقل بعد الرياض إلى جدة في الفترة من 6 إلى 8 أكتوبر في مركز سوبر دوم، ومن ثم للظهران في الفترة من 13 إلى 15 أكتوبر في "الظهران إكسبو".

أربعة أقسام

ويتكون المهرجان من أربعة أقسام رئيسية، أولها "فنجال الضيف" الذي سيضم فعاليات شجرة البن، والبيت الأخضر، ومنطقة العارضين، ومتحف الذهب الأخضر، ومنطقة للأطفال. أما القسم الثاني "فنجال الكيف" فسيضم فعاليات تعاليل، وخبير القهوة، وتجربة التذوق، والقدوع، فيما يحتضن القسم الثالث "فنجال السيف" فعاليات حوار القهوة، وورش عمل، ومسابقة القهوة السعودية "درب الفنجال". وسيخصص القسم الرابع للمطاعم المشتملة على عربات الأطعمة، وجلسات مخصصة للأكل.

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ويعد هذا المهرجان أحد أنشطة مبادرة "عام القهوة السعودية 2022" التي أطلقتها وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة فنون الطهي، وبدعمٍ من برنامج جودة الحياة "أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030" لتسليط الضوء على القهوة السعودية وعلاقتها الوثيقة بالتاريخ الثقافي للمملكة عبر تاريخٍ حافل بالعادات والتقاليد وقيم الكرم والضيافة.

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