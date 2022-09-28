تم استبداله بـ"نسك".. هذا ما حققه "اعتمرنا" خلال عامين

كشفت وزارة الحج والعمرة في السعودية، الأربعاء، عن إصدار تطبيق "اعتمرنا" 43 مليونا و432 ألفا و985 تصريحا لأداء مناسك العمرة، حيث جاء الإعلان بذلك بعد استبدال "اعتمرنا" بتطبيق "نسك" الجديد، بهدف تيسير قدوم المعتمرين من كافة أنحاء العالم، وتسهيل إجراءات إصدار تأشيرات الزيارة والعمرة إلكترونيًا، وإثراء تجربة المعتمرين الدينية والثقافية.

كما سجل تطبيق "اعتمرنا" منذ إطلاقه قبيل عامين، 213 من أعداد جنسيات ضيوف الرحمن المسجلين في التطبيق من جميع دول العالم، وأصدر 6363288 تصريحا للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي.

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ودعت وزارة الحج والعمرة السعودية اليوم، المعتمرين القادمين من داخل المملكة ومن جميع دول العالم كافة، إلى الاستفادة من تطبيق "اعتمرنا" الذي أصبح باسم "نسك".

ويأتي التحويل لاسم "نسك" مع إتاحة مواعيد أداء العمرة الجديدة لشهر ربيع الأول من العام الجاري 1444هجرية ضمن إجراءات سهلة وميسرة عبر التطبيق، وفي إطار جهود الوزارة لتسهيل إجراءات وصول المعتمرين إلى السعودية، وكذلك رفع جودة الخدمات بما يضمن تأدية مناسك العمرة بيسر وطمأنينة، وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

يشار إلى أنه تم إطلاق تطبيق "اعتمرنا" من قبل وزارة الحج والعمرة، بالمملكة العربية السعودية، في 27 سبتمبر 2020، تبعا للإجراءات الاحترازية المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، وقد تم الإذن باستخدامه وتفعيله بدءًا من 14 أكتوبر 2020 للمواطنين السعوديين والمقيمين على أراضي السعودية.