ولي العهد: السعودية حققت ارتفاعا في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في مقر وزارة الدفاع بجدة، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وقيادات الوزارة.

وأعرب ولي العهد حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50 ‎%‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة.

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وعبر ولي العهد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة، مشيداً بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها.

وأكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه بإذن الله في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من ولي العهد.

وحضر الاستقبال من قيادات وزارة الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ومدير إدارة الشؤون الخاصة لوزير الدفاع الأستاذ خالد بن محمد الريس، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ومساعد وزير الدفاع الأستاذ طلال بن عبدالله العتيبي، و قادة أفرع القوات المسلحة.