.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

ولي العهد: السعودية حققت ارتفاعا في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية

  • الخط
الأمير محمد بن سلمان في مقر وزارة الدفاع مع الأمير خالد بن سلمان وقيادات الوزارة
محمد بن سلمان

ولي العهد: السعودية حققت ارتفاعا في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية

محمد بن سلمان: المملكة حققت ارتفاعا في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، وآمل أن يصل إلى 50 ‎%‎ تحت قيادة وزير الدفاع الجديد

العربية.نت _ وكالات

نشر في: آخر تحديث:

التقى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، في مقر وزارة الدفاع بجدة، اليوم، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع وقيادات الوزارة.

وأعرب ولي العهد حسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، عن شكره وتقديره للجهود المخلصة لرجالات وزارة الدفاع وما وصلت إليه من تقدم كبير مع تنفيذ برنامج تطوير الوزارة، وما تحقق من ارتفاع في الاكتفاء الذاتي الداخلي للصناعات العسكرية من 2% إلى 15%، مؤملًا أن يصل إلى 50 ‎%‎ تحت قيادة وإشراف وزير الدفاع ومنسوبي الوزارة.

وعبر ولي العهد عن مشاعره تجاه وزارة الدفاع ومكانتها الخاصة لديه والفترة التي قضاها في العمل في الوزارة، مشيداً بأداء وعمل الوزارة وما وصلت له من مراحل متقدمة، ومتطلعاً إلى أن تصل بقيادة الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وتعاون منسوبي الوزارة إلى آفاق أوسع وأكبر، سائلاً الله عز وجل التوفيق للوزارة ومواصلة نجاحاتها.

وأكد الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز أن ما حققته وزارة الدفاع من إنجازات خلال برامج تطويرها وما ستحققه بإذن الله في مستقبلها من خلال استمرارها في تنفيذ برامجها التطويرية التي رسمها ولي العهد يأتي في ظل التوجيه والدعم المستمر من ولي العهد.

الملك سلمان يأمر بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعودي السعودية الملك سلمان يأمر بتعيين الأمير محمد بن سلمان رئيساً لمجلس الوزراء السعودي

وحضر الاستقبال من قيادات وزارة الدفاع، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي, ومدير إدارة الشؤون الخاصة لوزير الدفاع الأستاذ خالد بن محمد الريس، وقائد القوات المشتركة نائب رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن مطلق بن سالم الأزيمع، ومساعد وزير الدفاع للشؤون التنفيذية الدكتور خالد بن حسين البياري، والرئيس التنفيذي لبرنامج تطوير وزارة الدفاع الدكتور سمير بن عبدالعزيز الطبيب، ومساعد وزير الدفاع الأستاذ طلال بن عبدالله العتيبي، و قادة أفرع القوات المسلحة.

2 صور
تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟ إدانة متحفظة من إدارة بايدن لقمع الاحتجاجات الشعبية في إيران.. لماذا؟
اكتشف المزيد