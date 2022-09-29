أفلام هندية "منتظرة" بدور العرض في السعودية

تطلق مجموعة الصور العربية أفلام الأكشن الهندية المنتظرة في دور العرض السعودية خلال هذا الأسبوع، الأول هو فيلم الأكشن والإثارة Vikram Vedha والذي تُطلقه اليوم 29 سبتمبر، وتدور أحداثه حول ضابط شرطة مخضرم يتتبع رجل عصابات خطيرا ويخاطر بحياته من أجل القبض عليه في حرب شرسة بين الخير والشر.

كما تُطلق فيلم Ponniyin Selvan – I بتقنية IMAX بدايةً من يوم 30 سبتمبر، ويُسافر الفيلم إلى القرن العاشر ليحكي صراعًا دمويًا على الحكم، في ظل حرب أهلية بين الشعب بعد سقوط امبراطورية تشولا، ليبقى من يُحاول السيطرة، وآخرون يحاولون الانتقام.

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ويقوم ببطولة فيلم Vikram Vedha النجوم هريثيك روشان، رادهيكا أبتي، سيف علي خان، ومن إخراج المخرجين بوشكار وغايتري، بينما يتصدر بطولة فيلم Ponniyin Selvan – I النجوم فيكريم، آيشواريا راي، كارثي، جايم رافي ومن إخراج ماني راتنام.

مجموعة الصور العربية هي شركة رائدة في صناعة الترفيه، تركز على الإنتاج والتوزيع العالمي للأفلام والمسلسلات عبر جميع المنصات الإلكترونية. كما تركز أيضًا على بناء نظام بيئي في صناع المحتوى، تتكامل فيه شركات الصورة العربية تكمل بعضها، وتساهم في إتمام المشروعات بدايةً من تطوير المواهب إلى الإنتاج السينمائي الضخم والتوزيع.

ويُعرض فيلما Vikram Vedha و Ponniyin Selvan – I في دور العرض السعودية بسينمات: AMC سينما، موفي سينما، فوكس سينما، أمباير سينما، سينيبوليس سينما.