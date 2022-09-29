السعودية.. ضبط 6 مواطنين نصفهم نساء تشاجروا بمكان عام

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، قيام شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض بضبط 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة.

📌| #تم_القبض على 3 رجال و3 سيدات شاركوا في مشاجرة جماعية في #ضرما . pic.twitter.com/dhd44aq5cL — عناد العتيبي 🇸🇦 (@ENAD_Alotaibi) September 27, 2022

ونشر حساب الوزارة على "سناب شات" فيديو من المشاجرة.

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بدوره، قال المتحدث "قبضت شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة".

وأضاف أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق.

كما أكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.