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السعودية.. ضبط 6 مواطنين نصفهم نساء تشاجروا بمكان عام

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شرطة الرياض
شرطة الرياض

السعودية.. ضبط 6 مواطنين نصفهم نساء تشاجروا بمكان عام

العربية.نت- نادية الفواز 

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أعلنت وزارة الداخلية السعودية، قيام شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض بضبط 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو في مشاجرة جماعية بأحد المرافق العامة.

ونشر حساب الوزارة على "سناب شات" فيديو من المشاجرة.

بدوره، قال المتحدث "قبضت شرطة محافظة ضرما بمنطقة الرياض على 3 مواطنين و3 مواطنات ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل في مشاجرة بينهم في أحد المرافق العامة".

وأضاف أنه تبين من إجراءات الاستدلال أن المشاجرة بسبب خلاف سابق.

كما أكد أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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