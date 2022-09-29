فيديو صدم السعوديين.. أضرم النار في 3 سيارات وهرب

أثار مقطع مصور لشخص يحرق 3 مركبات في العاصمة الرياض، غضب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.

فقد ألقت دوريات الأمن في منطقة الرياض، القبض على مواطن ظهر في المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسكب مادة قابلة للاشتعال حول 3 مركبات أمام منزل شرق مدينة الرياض.

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وأظهر الفيديو قيام الشخص بإشعال النار والهرب من الموقع دون تضرر المركبات الثلاث.

فيما بينت التحقيقات أن الرجل فعل ذلك بسبب وجود خلافات مع أحد أبناء صاحب المنزل، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس).

وأكدت الشرطة في بيان، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.