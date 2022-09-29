فيديو صدم السعوديين.. أضرم النار في 3 سيارات وهرب

أثار مقطع مصور لشخص يحرق 3 مركبات في العاصمة الرياض، غضب السعوديين على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية.
فقد ألقت دوريات الأمن في منطقة الرياض، القبض على مواطن ظهر في المقطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يسكب مادة قابلة للاشتعال حول 3 مركبات أمام منزل شرق مدينة الرياض.
مادة اعلانية
وأظهر الفيديو قيام الشخص بإشعال النار والهرب من الموقع دون تضرر المركبات الثلاث.
فيما بينت التحقيقات أن الرجل فعل ذلك بسبب وجود خلافات مع أحد أبناء صاحب المنزل، بحسب ما نشرت وكالة الأنباء السعودية (واس).
وأكدت الشرطة في بيان، أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.
اقرأ أيضاً
-
برلين تلوح بالعقوبات: نحشد الدعم لمعاقبة طهرانأكدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، الخميس، أنها تفعل كل ما في وسعها لفرض عقوبات من الاتحاد الأوروبي على إيران، حيث يتم بشكل عنيف قمع ... إيران
-
التعاون الخليجي: هجمات إيران بكردستان تنتهك سيادة العراقأدان الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، اليوم الخميس، الهجمات الإيرانية على إقليم كردستان العراق.كما شدد خلال استقباله السفير العراقي لدى ... العراق
-
فيديو صادم لكويتي ينهال ضرباً على عامل.. "نصاب"ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، الخميس، بفيديو يوثق قيام مواطن كويتي بالاعتداء على عامل وافد في إحدى الجمعيات التعاونية في البلاد.ويظهر المواطن ... سوشيال ميديا
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية