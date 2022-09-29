نزيف مفاجئ في المخ.. حسم أسباب وفاة طالب مدرسة بمكة

قبل نحو أكثر من أسبوعين توفي طفل يبلغ 8 سنوات بعدما سقط أرضاً داخل مدرسة بمكة المكرمة.

وفي الجديد، أكد التقرير الطبي الصادر من مستشفى النور التخصصي بمكة المكرمة، أن سبب وفاة نواف عبدالرزاق اللهيبي هو نزيف داخلي شديد ومفاجئ بالمخ، أدى إلى توقف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية، وفق ما أوردت صحيفة "سبق" الخميس.

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فيما أعلنت أسرة الطالب تسلّم جثمانه، والصلاة عليه بالمسجد الحرام، ودفنه بمقبرة المعلاة.

تحقيق موسع

يذكر أن الجهات الأمنية بالعاصمة المقدسة كانت فتحت تحقيقاً موسعاً حول وفاة نواف بعد سقوطه أرضاً داخل مدرسة بمكة المكرمة، وتم نقله من قِبل الهلال الأحمر إلى مستشفى حراء العام، الذي أحاله إلى مستشفى النور التخصصي حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وكان ذوو الطالب قد كشفوا سابقاً أنهم تلقوا اتصالاً من المدرسة الواقعة بحي العمرة مفاده أنه تم نقل نواف إلى مستشفى حراء العام، وحالته خطيرة، بعد أن سقط أرضاً داخل الفصل بالمدرسة دون سبب.

تشكيل لجنة عاجلة من التعليم

وعند وصول ذويه إلى المستشفى، قرر الأطباء تحويله إلى مستشفى النور من أثر الإصابة التي تعرض لها حيث لفظ أنفاسه. وقد تم تدوين أسباب الوفاة بنزيف شديد ومفاجئ بالمخ، وتوقف القلب، وهبوط حاد في الدورة الدموية.

فيما طالبوا حينها وزارة التعليم بفتح ملف تحقيق، وتشكيل لجنة عاجلة من التعليم، والرجوع إلى كاميرات المدرسة للتأكد والوقوف على أسباب وفاة نواف.