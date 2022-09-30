حارسة أمن بالطائف أسرت قلوب السعوديين.. تروي التفاصيل

خلال اليومين الماضيين انتشر فيديو كالنار في الهشيم على وسائل التواصل الاجتماعي أسر قلوب السعوديين.

فقد وثق المقطع المتداول كيفية تعامل حارسة أمن في أحد المواقع بمدينة الطائف مع شخص من ذوي الاحتياجات الخاصة كان يشعر بالبرودة الشديدة.

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وظهرت فاطمة الزهراني تقوم بتدفئة الشخص جيداً بوضع عباءة عليه، وتتعامل بلطف معه.

شكراً لحارسة الأمن على موقفها حين شعرت بالبرد لن أنساه أبداً .

.#الطائف #الطايف_الان #حارسه_آمن #السعودية pic.twitter.com/HBeek8a0Km — عـ ـبـ د ا لـ ـسـ ـلا م | ♿️🇸🇦 (@Abdulslam_t) September 27, 2022

تفاصيل القصة

وفي حديث لـ"العربية.نت" أوضحت فاطمة أنها تعمل كحارسة أمن في متجر للكماليات، لافتة إلى أن القصة بدأت عندما دخل الشاب من البوابة مبتسماً ثم غاب لـ10 دقائق، لكنها لاحظت عندما عاد أن وجهه أصفر فسألته عن السبب، ليرد بأنه يشعر بالبرد.

كما أضافت أنها أخرجته من مكانه ووضعت عباءة على كتفيه، ثم قدمت له القهوة ووفرت له مكاناً دافئاً.

مطالبة بتكريمها

إلى ذلك، أكدت أنها لم تكن على علم بتوثيق الكاميرات للموقف، موضحة أن أسرة الشاب هي التي ساهمت في نشر الفيديو بعد أن قدموا الشكر لها.

يشار إلى أن رواد مواقع التواصل تفاعلوا بكثرة مع الفيديو، الذي التقطته كاميرات المراقبة، مطالبين بتكريم حارسة الأمن لموقفها الإنساني.