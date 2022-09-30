السعودية.. تحويل شارع الأديب خوجة إلى منصةٍ ثقافية

كشفت وزارة الثقافة السعودية عن مشروع تطوير شارع الأديب الراحل عبدالمقصود خوجة في حي الروضة بمدينة جدة، بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والذي سيتم افتتاحه في الربع الثالث من العام القادم 2023م؛ ليظهر بصورةٍ إبداعية مستلهمة من المنتدى الثقافي الشهير الذي نظمه الراحل على مدى أربعة عقود تحت اسم "الإثنينية".

وخصص المشروع منطقة وسط الشارع لتكون ساحةً مؤقتة تتوقف فيها حركة السيارات خلال أيام نهايات الأسبوع على أن تعود بشكلٍ طبيعي في وسط الأسبوع، وراعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في تصميم الشارع أنسنته بأعلى المعايير العالمية لجودة حياة المدن، متضمناً توسعة الأرصفة للمشاة، وتقليل مسارات السيارات، وتوفير مساحات للجلسات الخارجية، مع التظليل والتشجير، وإزالة التشوهات البصرية، ورفع الجاذبية البصرية، وإجراء تحسينات أخرى تجعل من الشارع صديقاً للمشاة وجاهزاً لاحتضان الأنشطة الثقافية.

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أنشطة ثقافية

وسيشهد الشارع ضمن هذه المبادرة أنشطة ثقافية متنوعة تتضمن مسرحيات تفاعلية، وعروضا فنية وثقافية حية، إلى جانب استضافة أنشطة ثقافية أدبية، أعمال فنية تفاعليه لتحفيز المشاركة المجتمعية من خلال الفنون، وأنشطة المكتبة المتنقلة، والكتاب للجميع، وتنفيذ المبادرات ذات الصلة بالأدب مثل مبادرة الشريك الأدبي، ومبادرة سحابة أدب.

ويعد الراحل عبدالمقصود خوجة من الشخصيات الثقافية المؤثرة، نظير جهوده في رعاية الحركة الأدبية والفكرية في المملكة، والعالم العربي على مدى سنوات طويلة، حيث قاد العديد من الأنشطة الثقافية والاجتماعية، وأبرزها تأسيسه "منتدى الإثنينية" الثقافي الأدبي في جدة عام 1982م الذي شهد حضوراً كبيراً للأدباء والمفكرين والصحفيين من داخل المملكة وخارجها، وكرم من خلاله 440 عالماً ومفكراً وأديباً منذ تأسيسه. واهتم الأديب بجمع وتوثيق الأعمال الأدبية للأدباء السعوديين القدامى، حيث أصدرت "الإثنينية" أكثر من 185 مجلداً، تقدم مجاناً للمهتمين. ومع تطور التقني أطلق موقعاً رسمياً للمنتدى على الشبكة العنكبوتية يضم كافة أنشطتها ليسهل الوصول إليها من قبل المهتمين بالأدب.

جاء إعلان وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان عن مشروع تطوير شارع الأديب عبدالمقصود خوجة تزامناً مع الندوة الحوارية التي استضافها معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 بعنوان "تكريم الأديب الراحل عبدالمقصود محمد سعيد خوجة" وتحدث فيها كل من: د.عبدالله الغذامي، محمد رضا نصر الله، محمد سعيد عبدالمقصود خوجة، د.محمد الحسن، د. محمد المشوح، ود. عبدالمحسن القحطاني، والذين تناولوا جوانب مختلفة من حياة الأديب الراحل، ومسيرته الأدبية، والجهود الكبيرة التي قدمها للأدب والأدباء في المملكة، ومساهماته المؤثرة في دعم الحركة الأدبية السعودية والعربية.