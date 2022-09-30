"رقية وسبيكة" تعود إلى الرياض بعد 36 عاماً.. وهذه التفاصيل

بعد أكثر من 35 عاماً أعاد مشهد ترويجي بثته هيئة الترفيه السعودية لأضخم مهرجان في المملكة، شخصيتي "رقية وسبيكة" للفنانتين حياة الفهد وسعد عبدالله، ذكريات لم ينسها السعوديون والخليجيون عموماً.

وذكر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ عبر حسابه في "تويتر" أن "رقيه وسبيكة في أوتليت الرياض‬"، لافتاً إلى أن "‏14 يوماً ستكون هناك تخفيضات كبيرة، بمشاركة 1500 براند عالمي ومحلي".

رقيه وسبيكة في #اوتليت_الرياض بس لاتسوون زيهم تأكدوا من المقاسات 😂🔥🔥



١٤ يوم بتكون تخفيضات كبييررة ١٥٠٠ براند عالمي ومحلي ❤️🇸🇦🇸🇦



الكشخة بأسعار حلوة موو 😉🔥https://t.co/JQsWODmmM1 pic.twitter.com/9wtnHXpOY9 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 30, 2022

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الجدير بالذكر، أن "أوتليت 2022" يعد أضخم مهرجان تسوق في السعودية، والذي ينطلق في 1 أكتوبر 2022 ويستمر لمدة 14 يوماً، على مساحة 145 ألف متر مربع.

1500 علامة تجارية

ويجمع أكثر من 1500 علامة تجارية عالمية، وعبر تخفيضات حصرية تصل إلى 70% لمجموعة واسعة من أفضل العلامات التجارية، وبأيادي مصممين عالميين في عالم الأزياء وأكسسوارات منزلية ومنتجات إلكترونية.

إضافة إلى ساحات تسوق وترفيه ومطاعم عالمية ومحلية، ومناطق مخصصة للأطفال، لتعيش تجربة لا تنسى من قلب السعودية.

يشار إلى أن رقية وسبيكة، مسلسل كويتي كوميدي تم إنتاجه عام 1986 بعدد سبعة حلقات وكتبه مبارك الحشاش، وأخرجه فيصل الضاحي.