.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

أول دفعة من السعوديات يحصلن على شهادة تحكيم "اليوغا"

  • الخط
أول فعة حكمات سعوديات في تحكيم اليوغا

أول دفعة من السعوديات يحصلن على شهادة تحكيم "اليوغا"

رياضة اليوغا أسانا من أنواع اليوغا التنافسية الاحترافية للأداء العالي

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت اللجنة السعودية لليوغا عن تخريج أول دفعة من حُكّام رياضة اليوغا آسانا، والمُقامة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، وبحضور خبراء من الاتحاد الآسيوي لرياضة اليوغا آسانا، وعلى رأسهم "راميش لوهان" رئيس الاتحاد، وجاتن تومار المستشار الفني لاتحاد اليوغا آسانا الرياضي الآسيوي.

بوتين لرئيس الصين: يجب توحيد جهودنا لبناء نظام عالمي ديمقراطي العرب والعالم بوتين لرئيس الصين: يجب توحيد جهودنا لبناء نظام عالمي ديمقراطي

وأعرب رئيس الاتحاد الأسيوي لرياضة اليوغا، عن انبهاره بالتقدم الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي بالسعودية بشكل عام، ورياضة اليوغا بشكل خاص، وأشاد بريادة المملكة في ممارسة رياضة اليوغا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، سواء من حيث عدد الممارسين والمحترفين وتحقيق البطولات العالمية.

من جهتها، عبرت نوف المروعي، رئيس اللجنة السعودية لليوغا، عن مدى سعادتها بتخريج الدفعة الأولى بمدينة الرياض، خاصة أن أغلب الخريجين من السيدات وعددهن 19سيدة ينتمون إلى عدة مناطق مختلفة بالمملكة، بالإضافة إلى حكمين من الرجال.

ودعت جميع ممارسي ومحترفي رياضة اليوغا آسانا إلى المبادرة بالتسجيل في الدورات التي ستعقد في القريب العاجل، والاستفادة من الدورات التي توفرها اللجنة السعودية لليوغا لأنواع رياضات اليوغا الأخرى المختلفة.

كما أكدت أن تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لرياضة اليوغا آسانا، كان دافعاً لتوفير كوادر من الحُكام والحَكمات السعوديات من أجل الإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ومن ثم الانطلاق للمشاركة في تحكيم البطولات الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن رياضة اليوغا أسانا من أنواع اليوغا التنافسية الاحترافية للأداء العالي، وتتميز بأنها تستخدم استراتيجيات محددة للوضعيات الجسدية (الآسانات ومسابقاتها)، وتعتمد على الدمج بين البنية الجسمية وتركيز العقل العميق وفي صورة متناسقة، كما أنها تسهم في تعزيز القوة والمرونة الجسدية بشكل كبير، وتساعد على الوصول إلى درجات عالية من التركيز والوصول إلى السكينة والهدوء.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
العربية تكشف كيف حاولت الميليشيات العراقية تصفية ثوار تشرين العربية تكشف كيف حاولت الميليشيات العراقية تصفية ثوار تشرين
اكتشف المزيد