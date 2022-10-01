أول دفعة من السعوديات يحصلن على شهادة تحكيم "اليوغا"

أعلنت اللجنة السعودية لليوغا عن تخريج أول دفعة من حُكّام رياضة اليوغا آسانا، والمُقامة بالتعاون مع معهد إعداد القادة بوزارة الرياضة، وبحضور خبراء من الاتحاد الآسيوي لرياضة اليوغا آسانا، وعلى رأسهم "راميش لوهان" رئيس الاتحاد، وجاتن تومار المستشار الفني لاتحاد اليوغا آسانا الرياضي الآسيوي.

وأعرب رئيس الاتحاد الأسيوي لرياضة اليوغا، عن انبهاره بالتقدم الكبير الذي يشهده القطاع الرياضي بالسعودية بشكل عام، ورياضة اليوغا بشكل خاص، وأشاد بريادة المملكة في ممارسة رياضة اليوغا على مستوى منطقة الشرق الأوسط، سواء من حيث عدد الممارسين والمحترفين وتحقيق البطولات العالمية.

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من جهتها، عبرت نوف المروعي، رئيس اللجنة السعودية لليوغا، عن مدى سعادتها بتخريج الدفعة الأولى بمدينة الرياض، خاصة أن أغلب الخريجين من السيدات وعددهن 19سيدة ينتمون إلى عدة مناطق مختلفة بالمملكة، بالإضافة إلى حكمين من الرجال.

ودعت جميع ممارسي ومحترفي رياضة اليوغا آسانا إلى المبادرة بالتسجيل في الدورات التي ستعقد في القريب العاجل، والاستفادة من الدورات التي توفرها اللجنة السعودية لليوغا لأنواع رياضات اليوغا الأخرى المختلفة.

كما أكدت أن تزايد أعداد الممارسين والمحترفين لرياضة اليوغا آسانا، كان دافعاً لتوفير كوادر من الحُكام والحَكمات السعوديات من أجل الإشراف على تحكيم البطولات المحلية، ومن ثم الانطلاق للمشاركة في تحكيم البطولات الإقليمية والدولية.

يشار إلى أن رياضة اليوغا أسانا من أنواع اليوغا التنافسية الاحترافية للأداء العالي، وتتميز بأنها تستخدم استراتيجيات محددة للوضعيات الجسدية (الآسانات ومسابقاتها)، وتعتمد على الدمج بين البنية الجسمية وتركيز العقل العميق وفي صورة متناسقة، كما أنها تسهم في تعزيز القوة والمرونة الجسدية بشكل كبير، وتساعد على الوصول إلى درجات عالية من التركيز والوصول إلى السكينة والهدوء.