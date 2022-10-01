السعودية.. بدء منع إعلانات السوشيال ميديا دون ترخيص

بدأت اليوم الأول من أكتوبر، تطبيق قرار منع هيئة الإعلام المرئي والمسموع في السعودية، للإعلانات بمنصات التواصل الاجتماعي للأفراد بدون إصدار ترخيص "موثوق"، حيث يعتبر الترخيص إلزاميا لمزاولة الإعلانات للأفراد.

كما شددت الهيئة في الوقت نفسه، على إلزام المعلن بإصدار ترخيص "موثوق" حتى وإن كان خارج السعودية، وفي حال لم يلتزم بذلك سيتم فرض العقوبات من جهات الاختصاص، مؤكدة أنه يمكن للفرد المعلن غير السعودي إصدار الترخيص، وذلك بعد امتلاكه سجلاً تجارياً وترخيصا من مكاتب الدعاية والإعلان الإعلامية المرئية والمسموعة، ومكاتب التسويق ووكالات الدعاية.

مادة اعلانية

يذكر أن ترخيص "موثوق" يشمل منصات التواصل الاجتماعي "تويتر، إنستغرام، يوتيوب، تيك توك، سناب تشات، فيس بوك" في الوقت الذي أكدته الهيئة بأنه لا يمكن نقل ملكية الترخيص لشخص آخر، في حين أن العمر المسموح به لإصدار الترخيص 18 عاما فما فوق.

حماية من المحتوى غير المناسب

وأوضحت هيئة الإعلام المرئي والمسموع أن ترخيص "موثوق" للأفراد المعلنين عبر حساباتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي، ولا يلزم للشركات والمؤسسات إصداره، ولكن في حال تعاقد شركات الدعاية والإعلان مع الأفراد، فإن ذلك لا يغني الفرد عن إصدار الترخيص، بل يجب على المعلنين الأفراد إصدار الترخيص في كل الحالات لتتمكن الشركات من التعاقد معهم.

في حين أكد مطلعون بأن ترخيص "موثوق" سيساهم في حماية أفراد الأسرة من المحتوى غير المناسب، والحد من الإعلانات غير المناسبة للفرد والأسرة، وقال أحدهم: ما تقوم به هيئة الإعلام المرئي والمسموع من تنظيم للفوضى في عالم شبكات التواصل الاجتماعي من خلال موثوق يستحق الشكر والتقدير، وسنجني ثمار ذلك في القريب العاجل.