بمشاركة 6 آلاف رياضي.. انطلاق دورة الألعاب السعودية

تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، تنطلق دورة الألعاب السعودية الأولى، في 27 أكتوبر الجاري، بمدينة الرياض، ويشهد استاد الملك فهد الدولي حفل افتتاح الدورة التي تعد الأضخم على مستوى الوطن العربي من جانب الأعداد المشاركة، ومبالغ الجوائز التي ستُمنح للفائزين بالمراكز الأولى.

وأكد وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، أنه "لولا توفيق الله، ثم الدعم السخي من قيادتنا الحكيمة، واهتمام ومتابعة ولي العهد، الذي لامس احتياجات رياضة الوطن، لما تحققت هذه المشروعات الضخمة التي سيكون مردودها كبيراً على شباب وفتيات الوطن".

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وأضاف أن هذه الدورة تعد أكبر مشروع وطني رياضي، وأحد أهم البرامج والمبادرات الشاملة المنبثقة من رؤية المملكة 2030.

ويشارك في الدورة أكثر من 6 آلاف رياضي وألفي مشرف فنّي وإداري، يمثّلون أكثر من 200 نادٍ من مختلف أنحاء المملكة، إضافة إلى فئة الأفراد الذين سيشاركون تحت علم اللجنة الأولمبية والبارالمبية.

ويتنافس اللاعبون في 45 رياضة فردية وجماعية، بينها 5 ألعاب بارالمبية، وذلك للفوز بجوائز هي الأعلى في تاريخ المنطقة، حيث يتجاوز مجموعها 200 مليون ريال؛ إذ يحصل الفائز بالميدالية الذهبية في أي لعبة على مليون ريال، والفضية 300 ألف ريال، والبرونزية 100 ألف ريال.