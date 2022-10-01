لأول مرة بالرياض.. معرض للطب البيطري والحيوانات الأليفة

يفتتح في الرياض غدا الأحد أول معرض من نوعه للطب البيطري والحيوانات الأليفة. ويقام المعرض في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بين2-4 أكتوبر برعاية وزارة البيئة والمياه والزراعة وبمشاركة المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (مركز وقاء)، وبتنظيم شركة "سيتي إيفنتس" الشركة الرائدة في تنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة سيتي إيفنتس عمار الزعيتر بأن "إقامة هذا المعرض للمرة الأولى في المملكة العربية السعودية جاء بغرض فتح قنوات استثمارية جديدة لمستلزمات الحيوانات الأليفة والطب البيطري الخاص بها، حيث بينت الدراسات بأن حجم السوق المحلي لمستلزمات الحيوانات الأليفة من غذاء ودواء وأكسسوارات منخفض، وبالتالي أصبح من الضروري جلب شركات دولية لإطلاع المستثمرين السعوديين عليها وفتح قنوات جديدة للأعمال الخاصة بذلك".

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يهدف المعرض إلى إطلاق منصة سنوية لتبادل الخبرات المحلية والعالمية في مجال الطب البيطري والحيوانات الأليفة، إضافة إلى تسليط الضوء على أهمية تربية الحيوانات الأليفة في المجتمع وتفعيل ثقافة العمل التطوعي الخاص بها، ومزايا الاستثمار في هذا المجال، سيما وأن حجم السوق يصل إلى ملياري ريال سنوياً منها 500 مليون ريال قيمة استيراد الحيوانات الأليفة التي تتم من أكثر من 19 دولة، و1.3 مليار ريال قيمة استيراد مستلزمات هذه الحيوانات حسب تقديرات عام 2020م.

وأكدت الشركة المنظمة للمعرض أنه يتوقع مشاركة أكثر من 100 عارض بينهم 40 عارضا محليا و60 عارضاً دولياً، وسيشهد المعرض الكثير من الفعاليات المتنوعة للمعرض كركن التبني الذي يتيح للزائرين تبني الحيوانات الأليفة ورعايتها، وركن الرسم على بيوت الحيوانات الأليفة، وركن عرض لما تضمه السيارة البيطرية المتنقلة إضافة لتواجد سيارة مماثلة ستتولى تقديم خدمات مختلفة للعناية بالحيوانات الأليفة، كما يتضمن المعرض عدداً من ورش العمل والمحاضرات القصيرة التي ينظمها المركز الوطني للوقاية من الآفات النباتية والأمراض الحيوانية (مركز وقاء) بالتعاون مع الجمعية الطبية البيطرية السعودية وجمعية رحمة للرفق بالحيوان وشركة رفق خربشة الخيرية ورياض كاتز.

وسيكون الراعي البلاتيني للمعرض شركة زولكس الفرنسية التي تأسست عام 1933 وهي متخصصة في المواد الغذائية والأكسسوارات لجميع أنواع الحيوانات الأليفة وتصنف اليوم كممثل رائد في سوق متجر الحيوانات الأليفة بامتلاك 6 علامات تجارية وتوزع منتجاتها في أكثر من 40 دولة. وأما الراعي الماسي للمعرض فهي شركة وايت بريدج وهي شركة أمريكية متخصصة في تقديم الأغذية الطبيعية والصحية والمكملات الغذائية للكلاب والقطط.