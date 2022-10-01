هكذا شارك تويتر السعوديين في اليوم العالمي للقهوة

شارك موقع "تويتر" السعوديين في ‫اليوم العالمي للقهوة، بتغيير شكل الإعجاب من القلب إلى فنجان القهوة السعودية.

جاء ذلك عبر وسم #SaudiCoffee2022 يتم مشاركته من قبل المغردين، ليتم من خلاله تحويل شكل الإعجاب إلى فنجان القهوة عند عمل "لايك".

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في السياق تفاعل السعوديون مع هذا الوسم بشكل واسع، مشيرين إلى أن هذا يأتي تعزيزاً لمكانة القهوة السعودية باعتبارها رمزاً ثقافياً أصيلاً.

إرث تاريخي وثقافي

من جهته قال المزارع والمهتم بزراعة البُن، يحيى الخالدي لـ"العربية.نت" إن تناول القهوة في السعودية يعد إرثاً تاريخياً وثقافياً منذ القدم، ويرمز إلى قيم نبيلة يتميز بها السعودي مثل حسن الضيافة والكرم.

كما شدد على أن القهوة ما زالت جزءاً أساسياً في أي لقاء أو اجتماع بين أفراد المجتمع في المملكة.

كذلك أوضح أن البنّ العربي يعتبر من أجود وأفضل أنواع البن في العالم، ويحمل مسميين في السعودية، فهناك البن الشدوي وهو نسبة إلى جبل شدا في الباحة، بينما النوع الآخر يطلق عليه اسم البن الخولاني، ويتم زراعته في هروب وفيفا ومحافظة الداير والريث والعارضة.

تقدم بطريقة طازجة

بدورها قالت المدربة في إعداد القهوة السعودية هند الحربي لـ"العربية.نت" إن القهوة السعودية تقدم بطريقة طازجة، حيث يحمص البن ثم يدق بطريقة أنغام تصدر أصوات الفرح القادم، وتقدم في "دلال" ذهبية اللون من المعدن، وتسكب بمقدار معين في فناجين خاصة بالقهوة السعودية.

كما لفتت إلى أن هذه من أساسيات استقبال الضيف، فيما تطورت مع تطور الزمن والوقت، وأصبحت تقدم في ترامس لحفظ الحرارة بأشكال وأحجام مختلفة.

وأوضحت أن إعداد القهوة السعودية يختلف من منطقة إلى أخرى سواء في اللون والإضافات مثل الزعفران والهيل والقرنفل وخلطات خاصة من منطقة لأخرى، كما تختلف ألوانها وطريقة التحميص من منطقة لأخرى فهناك البن الهرري واليماني والشامي القاتم والخولاني.