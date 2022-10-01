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وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان تطورات أوضاع المنطقة

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وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبد الله ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ووزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

وزيرا خارجية السعودية وأميركا يبحثان تطورات أوضاع المنطقة

دبي - العربية.نت

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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن اليوم السبت تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم.

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وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، بأن "الوزيرين بحثا أوجه العلاقات بين المملكة والولايات المتحدة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف مجالات التعاون، بالإضافة إلى مناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة والعالم، وأبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

إطلاق أسرى

وقبل أيام، كان بلينكن قد أجرى اتصالا بوزير الخارجية السعودي عقب نجاح وساطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في أكبر صفقة تبادل أسرى بين أوكرانيا وروسيا، والتي أدت إلى إطلاق سراح أسيرين أميركيين.

وقال بلينكن، في بيان حينها إن "الولايات المتحدة تقدر إدراج أوكرانيا لجميع أسرى الحرب، بغض النظر عن الجنسية، في مفاوضاتها، ونتطلع إلى لم شمل هؤلاء المواطنين الأميركيين بعائلاتهم".

وأضاف: "نشكر أيضا شركاءنا السعوديين على المساعدة في قيادة هذه المبادرة الإنسانية وتسهيل عودة 10 رعايا أجانب، بمن فيهم مواطنان أميركيان استقبلهما فريق سفارتنا في الرياض".

كما أضاف: "عبرت عن امتناني لوزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي".

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