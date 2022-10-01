 68 دور نشر غير عربية تشارك في معرض الرياض للكتاب

كشف رئيس هيئة الأدب والنشر والترجمة في السعودية الدكتور محمد حسن علوان، عن زيادة حجم معرض الرياض الدولي للكتاب 2022 إلى الضعف، مقارنة بالنسخ الماضية، نطير وجود طلب واسع من دور النشر العربية والعالمية للمشاركة.

وأضاف في حديثه إلى "العربية" عن جديد المعرض لهذا العام، بوجود مشاركات لأكثر من 68 دور نشر غير عربية وتشارك لأول مرة في معرض الرياض الدولي للكتاب، وبلغات متعددة، كون مدينة الرياض تضم الكثير من قراء غير العربية، مما جعلنا نتيح لهم فرصة الاطلاع والاستفادة.

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وعن سبب اختيار دولة "تونس" كضيف شرف لهاذ العام، قال: تونس تمتلك ثقافة عريقة وحضارة كبيرة وهي إضافة لأي معرض كتاب، فهي دولة تمتلك الكثير من الكتاب والأدباء والمثقفين والذين شاركونا في عدد من الندوات والبرامج الثقافية، متحدثين عن التراث والموسيقى والأدب والسينما التونسية والكثير من الموضوعات الثقافية.

وختم حديثه: هذه خطوة سابقة لتوثيق العلاقة الثقافية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية تونس الشقيقة.

يذكر أن معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2022م شهد خلال اليومين الأول منذ انطلاقته حضورًا ملحوظاً من الزائرين والمهتمين بقراءة واقتناء الكتب والفعاليات المصاحبة للمعرض له، مستمتعين بالبرنامج الثقافي المتنوع، والندوات الحوارية، والأمسيات الأدبية والموسيقية.

وعبّر عدد من رواد المعرض عن إعجابهم بثراء برنامجه وتنوع الفعاليات، وما صاحب ذلك من حسن التنظيم وسهولة الإجراءات، حيث يقام المعرض على مساحة 70 ألف متر مربع، ليكون أكبر معارض الكتاب في تاريخ السعودية، ضمن مبادرة "معارض الكتاب" التي أطلقتها هيئة الأدب والنشر والترجمة.