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الأمير بدر بن عبد المحسن يوقِّعُ مجموعة "الأعمال الشعرية"

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معرض الرياض
من حفل التوقيع

الأمير بدر بن عبد المحسن يوقِّعُ مجموعة "الأعمال الشعرية"

العربية.نت - مريم الجابر 

نشر في: آخر تحديث:

وقَّع الأمير الشاعر بدر بن عبد المحسن مجموعتَه "الأعمال الشعرية" في الجناح الخاص به، في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، المقام في واجهة الرياض تحت شعار "فصول الثقافة".

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وضمَّت المجموعة الشعرية 5 دواوين هي:" شهد الحروف، هام السحب، لوحة ربما قصيدة، رسالة من بدوي، وما ينقش العصفور في تمرة العذق"، التي تعدُّ من أكثر الأعمال التي أَثْرَت الحياة الأدبية بالمملكة.

اهتمام غير مسبوق

وعبَّر بهذه المناسبة عن سعادته بتوقيع أعماله الشعرية، مع فخره بالمكانة التي بات يحتلُّها معرض الرياض الدولي للكتاب على المستويين الإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الثقافة السعودية في عهد خادمِ الحرمين الشريفين الملكِ سلمانَ بنِ عبدِ العزيز ووليِّ عهدِه، تشهدُ اهتماماً غير مسبوق، حيث تشكِّل أحد عناصر القوى الناعمة للمملكة عربيًّا وإسلاميًّا.

معرض الرياض
معرض الرياض

يذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان كان منح الأمير بدر بن عبد المحسن، وشاح الملك عبدِ العزيز تقديرا لإسهاماته وجهوده في خدمة المشهد الثقافي الوطني.

وكانت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية قد أعلنت في وقت سابق، عزمها البدء في جمع الأعمال الشعرية والأدبية الكاملة للأمير بدر بن عبد المحسن، وإعادة طبعها بنسخ جديدة.

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