القنصلية السعودية في هيوستن توفر سكناً للمواطنين المتضررين من إعصار "إيان"
وفّرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، سكناً فندقياً للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا بسبب العاصفة المدارية "إيان".
وجرى توفير السكن للمتضررين في أحد الفنادق بمدينة موبيل بولاية ألاباما، وقد زار القنصل العام في هيوستن شافي العتيبي، المواطنين بالفندق للاطمئنان عليهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم.
من جهتهم، عبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من رعاية واهتمام بأبنائها في كل مكان.
وكانت السلطات المختصة بولاية فلوريدا، أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري للسكان من عدة مقاطعات لحمايتهم من تأثيرات الإعصار، فيما أهابت القنصلية في وقت سابق بكافة المواطنين الموجودين في الولاية بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بالتعامل مع تأثيرات العاصفة، والتواصل معها في حال الضرورة.
-
لم يجد من يشاركه فرحة زفافه وفجأة تحول عرسه لحفل أسطوريفي لحظة وجد نفسه محاطاً بأناس لا يعرفهم سوشيال ميديا
-
اعتذار منقوص من رئيسة وزراء بريطانيا.. كيف ستتعامل معه الأسواق المالية؟وردود فعل سلبية على التصريحات قصص اقتصادية
-
لهذا السبب أصر مدير تعليم جدة على تقبيل رأس أحد المعلمينفيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع مؤكدين أهمية تكريم المعلم وتقدير جهوده وإيصال هذه الصورة للإعلام السعودية