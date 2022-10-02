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القنصلية السعودية في هيوستن توفر سكناً للمواطنين المتضررين من إعصار "إيان" 

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من إعصار إيان في فلوريدا (أ ف ب)
من إعصار إيان في فلوريدا (أ ف ب)
السعودية

القنصلية السعودية في هيوستن توفر سكناً للمواطنين المتضررين من إعصار "إيان"

العربية .نت - نادية الفواز 

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وفّرت قنصلية المملكة العربية السعودية في هيوستن بالولايات المتحدة الأميركية، سكناً فندقياً للمواطنين الذين تم إجلاؤهم من ولاية فلوريدا بسبب العاصفة المدارية "إيان".

وجرى توفير السكن للمتضررين في أحد الفنادق بمدينة موبيل بولاية ألاباما، وقد زار القنصل العام في هيوستن شافي العتيبي، المواطنين بالفندق للاطمئنان عليهم ومتابعة الخدمات المقدمة لهم، والوقوف على احتياجاتهم.

إعصار إيان - رويترز
  • إعصار إيان - رويترز
  • إعصار إيان - رويترز
  • من إعصار إيان في فلوريدا (أ ف ب)
3 صور
إعصار إيان - رويترز
إعصار إيان - رويترز
إعصار إيان - رويترز
إعصار إيان - رويترز
من إعصار إيان في فلوريدا (أ ف ب)
من إعصار إيان في فلوريدا (أ ف ب)

من جهتهم، عبر المواطنون عن شكرهم وتقديرهم لحكومة خادم الحرمين الشريفين لما توليه من رعاية واهتمام بأبنائها في كل مكان.

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وكانت السلطات المختصة بولاية فلوريدا، أصدرت أوامر بالإخلاء الإجباري للسكان من عدة مقاطعات لحمايتهم من تأثيرات الإعصار، فيما أهابت القنصلية في وقت سابق بكافة المواطنين الموجودين في الولاية بضرورة توخي الحيطة والحذر، واتباع التعليمات والإرشادات الخاصة بالتعامل مع تأثيرات العاصفة، والتواصل معها في حال الضرورة.

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