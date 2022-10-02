تخصيص يوم للقهوة السعودية وجائزة سنوية

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات "المنتدى الدولي لاستدامة القهوة السعودية" الذي نظمته وزارة الثقافة في مدينة جازان خلال الفترة من 1 إلى 2 أكتوبر، تزامناً مع اليوم العالمي للقهوة؛ لإبراز القهوة السعودية وصناعتها واستدامتها، والأرقام العالمية في هذا المجال.

وخلص المنتدى عبر جلساته إلى عدد من التوصيات التي جاء من أبرزها: أهمية انضمام المملكة للمنظمة الدولية للقهوة؛ لتبادل الخبرات وتعزيز حضور القهوة السعودية دولياً. والتعاون مع المنظمات الدولية ذات الصلة بأبحاث القهوة؛ لتعزيز التعاون في مجال البحث والابتكار وتعزيز القدرات الوطنية، وتنظيم منتدىً دولي سنوي خاص بالقهوة السعودية يناقش المنجزات والتحديات والتطلعات بالشراكة مع المجتمع المحلي.

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إلى جانب دراسة إطلاق مؤشرات ثقافية بالتعاون مع أصحاب المصلحة الشركاء لرصد دعم صناعة هذا القطاع الواعد، وتخصيص يوم للقهوة السعودية يحتفي به المجتمع السعوديين، والنظر في تأسيس مجلة إلكترونية للقهوة السعودية، بالإضافة إلى التوصية بأهمية تخصيص جائزة سنوية لأفضل الجهود المساهمة في تحقيق تطلعات قطاع القهوة السعودية.

وكشف منسق مشاريع وكالة وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة في برنامج التنمية الريفية ومنظمة الفاو نايف المطيري عن مشروع تأهيل مدرجات الزراعة، والتي أهلت حوالي 975 هكتارا لأكثر من 9 آلاف مستفيد مباشر وغير مباشر من المدرجات لعدة أنواع من المحاصيل، ومن ضمنها محصول البن في المناطق الجنوبية الغربية من السعودية لتصبح صالحة للزراعة مع ضمان مياه الري، وتطبيق تقنيات حصاد مياه الأمطار التي ساهمت في حل ندرة المياه والاستفادة القصوى من كل قطرة ماء، بالإضافة إلى توزيع شتلات البن ذات الجودة العالية بشكل مجاني مع ضمان رعايتها حتى مرحلة الإنتاج.

وأضاف نائب المدير العام للمعرفة والتواصل بالمركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة راضي الفريدي: إن القهوة ثاني أكبر سلعة متداولة في العالم بعد النفط، فقد بلغت قيمة سوق القهوة العالمية 102 مليار دولار أمريكي عام 2020 م. ومن المتوقع أن يواصل سوق القهوة النمو ليصل إلى معدل 4.28 % خال الفترة 2022 – 2026.

واختتمت الجلسة الأخيرة للمنتدى بورقة عمل للباحثة بالهيئة العامة للغذاء والدواء غدير فلاته، والتي ذكرت فيها أن حوالي 43٪ من البالغين السعوديين يستهلكون الكافيين بمعدل أقل من 300 ملغ يومياً، بالإضافة إلى تزايد نمو الأنشطة التجارية ذات الصلة بالمقاهي، حيث احتلت المملكة عالمياً في عام 2019م المرتبة الحادية عشرة في استيراد منتجات الشاي، والمرتبة الثالثة عشرة في استيراد منتجات القهوة، بينما تصدرت المرتبة الرابعة عشرة في استيراد منتجات الشوكولاتة.