لهذا السبب أصر مدير تعليم جدة على تقبيل رأس أحد المعلمين
فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع مؤكدين أهمية تكريم المعلم وتقدير جهوده وإيصال هذه الصورة للإعلام
في لحظات تقدير واحتفاء جمعت بين مدير تعليم جدة وأحد المعلمين، قام مدير التعليم نايف الزارع بتقبيل رأس أحد المعلمين ضمن فعالية تعليمية.
وظهر مقطع فيديو متداول فيه إصرار مدير تعليم جدة نايف الزارع على تقبيل رأس مُعلم لمبادرته بتدريب الطلاب على اختبار القدرات مجاناً في خارج أوقات الدوام.
فيديو:— الميدان التعليمي (@almaydanedu) September 30, 2022
مدير تعليم #جدة يُصر على تقبيل رأس مُعلم لمبادرته بتدريب الطلاب على اختبار #القدرات مجاناً في خارج أوقات الدوام. pic.twitter.com/TOSBkDjvPk
جاء ذلك خلال فعاليات مبادرة "كلنا نقدرك"، التي انطلقت في ردسي مول والتي تنفذها الجمعية بالتعاون مع تعليم جدة، للاحتفاء بالمعلمين والمعلمات وتكريمهم، تزامناً مع اليوم العالمي للمعلم.
فيما تفاعل نشطاء التواصل الاجتماعي مع المقطع، مؤكدين أهمية تكريم المعلم وتقدير جهوده وإيصال هذه الصورة للإعلام.
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