والدة طفل التوحد في أبها تروي تفاصيل تعرضه للضرب

لم تكن أم يوسف تعلم أن طفلها البالغ من العمر 6 سنوات، والذي يعاني من مرض التوحد، سيتعرض للعنف من المعلمة التي اختارتها لتدريبه على التخاطب، وأن طفلها سيعود إليها في حالة من الفزع والخوف نتيجة الاعتداء عليه.

وكشفت والدة الطفل يوسف لـ"العربية.نت" أنها كانت حريصة على تعليم ابنها، ولذلك قررت إيجاد فرصة تعليمية له بعد توصية من جمعية أسر التوحد فرع أبها. ولذلك قامت بزيارة المعلمة في منزلها وشرحت لها كافة احتياجات طفلها للتعلم على التخاطب والسلوك الوظيفي.

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إصابات غريبة

في البداية طلبت الاختصاصية وجود الطفل وحده أثناء جلساته في منزلها ثلاثة أيام في الأسبوع، بواقع أربع ساعات كل يوم، ولكن أم يوسف لاحظت احمرارا على وجه ابنها وأذنيه بعد بعض الجلسات. وخلال الجلسة الأخيرة عاد إليها الطفل وقد ظهرت عليه آثار تعرضه للصفع على الوجه ولسعات في الصدر.

وقالت الأم إن يوسف لا يتحدث ولا يخاطب أحدا، وإنما بدت عليه حالة الخوف والفزع بسبب تعرضه للإيذاء.

وأضافت الأم أنها فوجئت بكدمات على وجه الابن، وآثار قرص على صدره من جراء تعرُّضه للعنف والاعتداء بالضرب. وعندما سألت المعلمة نفت الأخيرة ما حدث هي وزوجها، مما جعلها تتجه للشرطة وتقدم بلاغا بالواقعة.

وتابعت أم يوسف أنه تم توقيع الكشف الطبي على الطفل، وأكد التقرير الطبي أن مدة الشفاء تستغرق من 4 إلى 7 أيام، وأن الطفل تعرض للضرب والقرص واللسع.

وختمت أم يوسف حديثها مطالبة بسرعة محاسبة المعلمة وزوجها للعدالة، وطالبت بضرورة توفير مواقع لتعليم أطفال التوحد في منطقة عسير.