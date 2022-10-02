"أوتلت 2022" يحقق لهيئة الترفيه رقماً جديداً في "غينيس"

بعدما بدأت فعالياته بوصفه أكبر "أوتلت" مؤقت في العالم، بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع، حققت الهيئة العامة للترفيه في السعودية السبت، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، خلال مهرجان "أوتلت 2022" للتسوق.

فقد تسلمت الهيئة شهادة تسجيل "أوتلت 2022" للتسوق ضمن أرقام "غينيس"، إذ يجمع في مناطقه المتنوعة 3 ملايين قطعة، تعود صناعتها لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.

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مصممون عالميون

ويتميز المهرجان الذي انطلقت فعالياته السبت، في العاصمة الرياض بأسعاره الحصرية والمخفضة، تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات مصممة من قبل خبراء عالميين في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، وأدوات التجميل.

كما تتفرد أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة.

يذكر أن المهرجان يضم مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.