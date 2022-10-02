.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

"أوتلت 2022" يحقق لهيئة الترفيه رقماً جديداً في "غينيس"

  • الخط
أوتلت 2022

"أوتلت 2022" يحقق لهيئة الترفيه رقماً جديداً في "غينيس"

يضم المهرجان مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال وعددا من المطاعم والمقاهي

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

بعدما بدأت فعالياته بوصفه أكبر "أوتلت" مؤقت في العالم، بمساحة تصل لأكثر من 145 ألف متر مربع، حققت الهيئة العامة للترفيه في السعودية السبت، رقماً قياسياً جديداً في موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية، خلال مهرجان "أوتلت 2022" للتسوق.

لأول مرة بالرياض.. معرض للطب البيطري والحيوانات الأليفة السعودية لأول مرة بالرياض.. معرض للطب البيطري والحيوانات الأليفة

فقد تسلمت الهيئة شهادة تسجيل "أوتلت 2022" للتسوق ضمن أرقام "غينيس"، إذ يجمع في مناطقه المتنوعة 3 ملايين قطعة، تعود صناعتها لأكثر من 1500 علامة تجارية عالمية.

مصممون عالميون

ويتميز المهرجان الذي انطلقت فعالياته السبت، في العاصمة الرياض بأسعاره الحصرية والمخفضة، تصل نسبتها إلى 70%، وسط منتجات مصممة من قبل خبراء عالميين في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، وأدوات التجميل.

كما تتفرد أروقته بتصاميمها الخارجية، ذات الطابع الإغريقي في منطقة تسوق مفتوحة.

يذكر أن المهرجان يضم مناطق ترفيهية مخصصة للأطفال، وعددا من المطاعم والمقاهي المتخصصة في توفير خيارات متنوعة للزوار القادمين من داخل المملكة وخارجها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد آلاف المتظاهرين يحيون الذكرى الثالثة لحركة احتجاجات تشرين في بغداد
اكتشف المزيد