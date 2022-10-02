سعودي نائباً لرئيس البرلمان العربي.. وتجديد رئاسة العسومي 

أعاد البرلمان العربي انتخاب البحريني عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيساً للبرلمان لولاية ثانية كما تم انتخاب السعودي هزاع القحطاني نائبا لرئيس البرلمان العربي.

جاء ذلك خلال أعمال جلسة البرلمان العربي الإجرائية التي عقدت بمقر الجامعة العربية لإجراء الانتخابات على رئاسة البرلمان حيث جاء فوز العسومي بحصوله على ٥١ صوتا من أصل ٦٦ صوتا لأعضاء البرلمان .

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وفور الإعلان عن فوزه تعهد العسومي بمواصلة جهوده لتعزيز وترسيخ مكانة البرلمان العربي في منظومة العمل العربي المشترك، باعتباره الذراع التشريعية والرقابية لمنظومة العمل العربي المشترك وكذلك تفعيل دوره عربياً وإقليمياً ودولياً، والبناء على ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.

وشدد "العسومي" على أن البرلمان العربي سيستمر في العمل بكل ما أوتي من قوة للدفاع عن قضايا الأمة العربية في كافة المحافل الدولية وعلى كافة المستويات من خلال الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة.

وأضاف "العسومي" أن البرلمان العربي سيعمل على تعزيز العمل العربي المشترك لتحقيق تطلعات الشعب العربي في العيش الكريم.