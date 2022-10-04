الرياض.. المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" يشارك بمعرض الكتاب

يشارك المعهد الدولي للدراسات الإيرانية "رصانة" في معرض الرياض الدولي للكتاب 2022م في دورته الثانية بعد نقل اختصاص معارض الكتب لهيئة الأدب والنشر والترجمة ضمن مبادرة (معارض الكتب) وتحت رعاية وزارة الثقافة تحت شعار "فصول الثقافة" والذي سيقام لمدة 10 أيام خلال الفترة ما بين 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر 2022م في واجهة الرياض.

ويعرض المعهد عبر جناحه "D176" عددًا من إصداراته الخاصة بالشأن الإيراني والإقليمي والدولي، منها: سلسلة قضايا إيرانية، التقرير الإستراتيجي السنوي باللغتين العربية والإنجليزية، ومجلة الدراسات الإيرانية المحكمة، إضافةً إلى عدد من الكتب، منها: "المؤسسة العسكرية في إيران بين الدولة والثورة"، "فقه الانتظار"، "مركزية العراق في العقل الإستراتيجي الإيراني"، "الآخر العربي في الفكر الإيراني الحديث"، "نحو عقل إستراتيجي جديد"، "الفقيه والدين والسلطة"، "الخميني في فرنسا"، "الدور الإيراني في اليمن"، "التغلغل الإيراني في دول المغرب العربي"، "الديمقراطية في إيران"، "الوجود الإيراني في البحر الأحمر والقرن الأفريقي"، "الاحتجاجات الفئوية والتعبئة الاجتماعية في إيران"، و"مجاميع القرصنة والميليشيات الرقمية الإيرانية"، "الضحايا الصامتون"، و"مركزية العراق في العقل الإستراتيجي الإيراني"، "المعجم العسكري الموسوعي" الصادر باللغتين العربية والفارسية، "المشروع الجيو-سياسي الإيراني والأمن القومي".

مادة اعلانية

كما يعرض المعهد أحدث إصداراته "الصراع الإيراني-السعودي فيما بعد 2011م" من تأليف الباحث في الشأن الإيراني د.أبو بكر الدسوقي، الذي يشير لسردية الصراع الإيراني-السعودي فيما بعد الانتفاضات الشعبية بالمنطقة عام 2011م نتيجة ما يُسمَّى بـ"الربيع العربي"، ويستجلي التصوُّرات السعودية والإيرانية للشرق الأوسط بعد تلك المرحلة في إطارها الذاتي، على ضوء المزايا والقدرات الإستراتيجية، ويتناول التصورات الإقليمية (عربية وتركية وإسرائيلية)، إلى جانب التصوُّرات الدولية (أميركية وروسية وأوروبية وصينية) للدورين الإيراني والسعودي.

كما يعرض أدوات أداء الدورين السعودي والإيراني في سوريا واليمن، وطبيعة تلك الأدوات من الزاوية السياسية والاقتصادية والعسكرية، ومن خلال "القوة الناعمة".

يُشار إلى أن "رصانة" سبق أن شارك في العديد من معارض الكتاب، سواءً في داخل السعودية أو خارجها، منها: معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومعرض فرانكفورت للكتاب، ومعرض لاهور للكتاب، ومعرض الشارقة الدولي للكتاب، ومعرض بيروت الدولي للكتاب، ومعرض عمَّان الدولي للكتاب، ومعرض الرياض الدولي للكتاب، ومعرض جدة الدولي للكتاب، ومعرض القصيم للكتاب، ومعرض المدينة للكتاب.

