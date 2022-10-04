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السعودية: على المجتمع الدولي الوقوف في وجه انتهاكات إيران

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الملك سلمان في جلسة مجلس الوزراء السعودي - واس

السعودية: على المجتمع الدولي الوقوف في وجه انتهاكات إيران

دبي - العربية.نت

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أكد مجلس الوزراء السعودي، اليوم الثلاثاء، أهمية وقوف المجتمع الدولي في وجه الانتهاكات الإيرانية التي قال إنها تخالف القوانين والمواثيق والأعراف الدولية.

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كما جدد المجلس التأكيد على الرفض التام "لجميع الاعتداءات التي تهدد أمن واستقرار العراق"، وفق ما نقلته وكالة الأنباء "واس".

إلى ذلك، أشار مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى أن الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2023 تستهدف تعزيز وتقوية الموقف المالي للمملكة، والمحافظة على معدلات إيجابية مرتفعة للنمو الاقتصادي، والاستمرار في تنفيذ مشروعات وبرامج رؤية 2030.

وكانت وزارة المالية السعودية أعلنت يوم الجمعة أنها تتوقع أن يبلغ إجمالي النفقات العام لعام 2023 حوالي 1.114 تريليون ريال في حين يبلغ إجمالي الإيرادات نحو 1.123 تريلون ريال.

وذكر البيان التمهيدي لميزانية العام 2023، الذي أصدرته الوزارة اليوم، القول إن من المقدر أن تحقق ميزانية عام 2023 فائضا بنحو تسعة مليارات ريال تمثل 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما وافق المجلس على مذكرة تعاون بين الحكومة السعودية وحكومة المملكة المتحدة في مجال الطاقة.

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