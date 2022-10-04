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دموع معلمة سعودية تنهمر فرحا بنقلها إلى مدرسة قريبة

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وزارة التعليم العالي السعودية
مبنى وزارة التعليم العالي السعودية (أرشيفية)
فيديو وصور

دموع معلمة سعودية تنهمر فرحا بنقلها إلى مدرسة قريبة

العربية.نت – نادية الفواز 

نشر في: آخر تحديث:

في قصص اغتراب المعلمات السعوديات خلال مرحلة التعيين إلى مواقع بعيدة عن مقر سكنهن، العديد من المفارقات التي تحمل معاناة حقيقية.

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وجسد مقطع فيديو متداول لمعلمة تبكي فرحا لحظة سماعها خبر انتقالها إلى مدرسة قريبة، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واحدة من هذه المشاكل.

فقد ظهرت السيدة وهي تبكي من شدة سعادتها بعد سماعها خبر نقلها من إحدى المدارس البعيدة عن مقر إقامتها، إلى أخرى قريبة من منزلها.

فوقفت بداخل سيارة برفقة أهلها وبدأت بالبكاء، وانهمرت دموع الفرح على وجنتيها، حيث وصلت إلى المعلمة رسالة من إحدى الإدارات التعليمية، تزف لها خبر الموافقة على نقلها بعد سنوات من الغربة والمعاناة.

خطط مدروسة

وبعد انتشار المقطع كالنار في الهشيم، أكد نشطاء التواصل الاجتماعي أن هناك العديد من قصص اغتراب المعلمات السعوديات إلى مواقع نائية تستحق المتابعة.

فيما تؤكد وزارة التعليم أن حركة نقل المعلمين والمعلمات تتم وفق دراسات وأبحاث وخطط مدروسة.

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