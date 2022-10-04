وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأميركي التعاون العسكري

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأميركي لويد أوستن تعاون البلدين عسكرياً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي استعرض أيضاً الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.

تلقيت اتصالًا هاتفيًا من معالي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحثنا خلاله التعاون الثنائي بين بلدينا الصديقين في المجال العسكري والدفاعي، وسبل تعزيزه في إطار الشراكة الإستراتيجية التي تجمع المملكة والولايات المتحدة الأمريكية، وناقشنا عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) October 4, 2022

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كما تم بحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.