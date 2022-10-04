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وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأميركي التعاون العسكري

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الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز - واس
الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز

وزير الدفاع السعودي يبحث مع نظيره الأميركي التعاون العسكري

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

بحث وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الأميركي لويد أوستن تعاون البلدين عسكرياً.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي استعرض أيضاً الشراكة الإستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة.

كما تم بحث التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، إضافة إلى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية والدولية، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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