"الهيئة العامة للإعلام" وSnapchat تطلقان "مركز العائلة"

بالتعاون مع الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في السعودية، أطلقت منصة Snapchat خدمة "مركز العائلة"، إذ تعد المملكة من أوائل الدول العربية التي تطلق فيها الخدمة.

وتتيح الخدمة لأولياء الأمور التحكم بأنشطة أبنائهم بشكل أكبر عبر الإنترنت، من خلال الاطلاع على قائمة أصدقائهم على التطبيق ومن يتواصل معهم، لكن دون استعراض محتوى المحادثات، حفاظاً على خصوصيتهم واستقلاليتهم، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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كما تُمكّن الأهالي من الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق المنصة على مدار الساعة لحمايتهم. وتزوّد الخدمة أولياء الأمور وأبناءهم بأدوات جديدة لمساعدتهم على إجراء محادثات بناءة ومفتوحة حول الأمان عبر الإنترنت.

تحقيق نمو هائل

إلى ذلك أكدت الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع إسراء عسيري بعد إطلاق الخدمة أمس الاثنين في مقر الهيئة، أن التعاون مع Snap Inc لإطلاق مركز العائلة هو إحدى الخطوات التي تسعى الهيئة من خلالها لتوفير منصات محتوى تضمن الخصوصية والأمان للمستخدمين، لافتة إلى أن هذه الخدمة تقدم مستويات جديدة من الحماية، حيث يجب أن يكون المستخدمون أصدقاء على Snapchat قبل أن يتمكنوا من التواصل مع بعضهم البعض.

وأضافت أنه وفقاً لدراسة أجرتها Snap Inc و"ديلويت ديجيتال، يستخدم 71% من الأهالي في السعودية تطبيق Snapchat، لافتة إلى أنه يمكنهم عبر ميزة "مركز العائلة" الإبلاغ بسهولة وسرية عن أي حسابات مسيئة أو مشبوهة بشكل مباشر بالتواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap على مدار الساعة.

كما أكدت أن المملكة تواصل تحقيق نمو هائل في رحلتها نحو التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات، مع ضرورة توفير مساحات آمنة للمستخدمين على الإنترنت.

أكثر من 20 مليون مستخدم شهرياً

من جانبه، قال رئيس السياسات العامة في شركة Snap Inc جورج وولفارت إن مركز العائلة سيسهم في تسهيل المحادثات بين الأهالي وأبنائهم فيما يتعلق بالأمان عبر الإنترنت، مما يؤثر بشكل إيجابي على نشاط المستخدمين في المملكة.

وأضاف أن عدد مستخدمي تطبيق Snapchat في السعودية يفوق 20 مليون مستخدم شهرياً ويصل إلى أكثر من 90% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم بين 13 و 34 عاماً، مما يجعله أحد أبرز منصات التواصل في المملكة.

كما أوضح أن Snap تخطط لإضافة خصائص أمان إضافية إلى ميزة "مركز العائلة" خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك أدوات جديدة للتحكم بالمحتوى مخصصة للأهالي، وإتاحة المجال للأبناء بإبلاغ والديهم عند التواصل مع فريق الثقة والأمان في Snap عن حساب مشبوه أو محتوى مسيء.