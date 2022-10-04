"روائع الموسيقى السعودية" تحلق في سماء باريس

أعلنت هيئة الموسيقى في السعودية، عن استعدادها لتنظيم حفل موسيقي في قاعة "دو شاتليه" في باريس، تحمل عنوان "روائع الموسيقى السعودية"، وذلك بمشاركة الفرقة الوطنية الموسيقية والكورال السعودي، والأوركسترا الفرنسية الفيلهارمونية، وتعد تلك المشاركة الأولى عربيا في تاريخ مسرح الشاتليه، والذي سيجمع تحت سقفه عرضا موسيقيا يدمج بين فرقة سعودية عربية وأوركسترالي فرنسي.

روائع الموسيقى السعودية

واستعرضت هيئة الموسيقى إنفوجرافيك يوضح أبرز المعلومات، بشأن الحفل الموسيقي المقرر إقامته في باريس 7 أكتوبر 2022، موضحة فعاليات الحفل والتي تتمثل في مشاركة الأوركسترا الفيلهارمونية إلى جانب 22 عازفا و40 مغنيا من الفرقة الوطنية السعودية، وعزف منفرد للأوركسترا الفيلهارمونية الفرنسية لمقطوعة "مدينة جدة" لمؤلفها الكلاسيكي الإيطالي برناردي، وعزف منفرد لأغاني فلكلورية سعودية بالألوان التراثية المختلفة كالمجرور والمزمار والخبيتي والسامري، وعزف مجموعة من المقطوعات الكلاسيكية العالمية، وعزف وغناء ميدلي من أجمل الأغاني السعودية مثل شرطان الذهب، كل ما نسنس، مجموعة إنسان، أقرب الناس، من عذابي.

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كما، أن "مقطوعة مدينة جدة" ستعزف لأول مرة على مسرح الشاتليه، واعتزمت هيئة الموسيقى تدشين هذا الحفل الموسيقي الضخم على إثر نجاح الحفلتين اللتين نظمتهما الهيئة في يوم الاتحاد الأوروبي في مدينتي الرياض، وجدة.

يذكر الشرارة الأولى للهيئة في فبراير 2020، وتضع الهيئة نصب أعينها تعزيز قوة الموسيقى وتأثيرها في المجتمع، بشكل يدعم تراث المملكة الموسيقي ليتردد صداه عالميا ويكون جسرا للتواصل عبر الثقافات المختلفة.