وحدة فلكية كاملة.. هذه المسافة بين الأرض والشمس اليوم

أكد أستاذ المناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند أن اليوم ستكون المسافة بين الأرض والشمس وحدة فلكية كاملة.
وأوضح المسند في تغريدة على حسابه بتويتر، أن الوحدة الفلكية تساوي المسافة الوسطية بين كوكب الأرض والشمس (149,600,000 كم) التي يقطعها الضوء بـ 8.3 دقيقة.
هذا اليوم تكون المسافة بين الأرض والشمس وحدة فلكية كاملة.— أ.د. عبدالله المسند (@ALMISNID) October 5, 2022
والوحدة الفلكية تساوي المسافة الوسطية بين كوكب الأرض والشمس
(149,600,000 كم) والتي يقطعها الضوء بـ 8.3 دقائق. pic.twitter.com/OpCb5ngxhb
سحب رعدية
إلى ذلك، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أنه لا تزال الفرصة مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة.
في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية وحائل. كما يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية.
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