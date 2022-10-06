السعودية
السعودية.. أعضاء متوفى دماغياً تنقذ حياة 4 مرضى
تمت زراعة الكلية اليمنى لمريضة عمرها 47 سنة والكلية اليسرى لمريض عمره 54 سنة
وضع القراءة
100% حجم الخط
ساهمت عملية نقل أعضاء لشخص متوفى دماغياً في السعودية، في إنقاذ 4 مرضى مواطنين في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا.
وجاءت هذه العملية بعد حصول المستشفى على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً، إذ تمت زراعة الكلية اليمنى لمريضة عمرها 47 سنة، والكلية اليسرى لمريض عمره 54 سنة.
مادة اعلانية
كما زرع الفريق الطبي الكبد لمريضة عمرها 35 سنة بحالة طبية حرجة موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد، وتم زراعة الرئتين لمريض عمره 38 سنة بحالة طبية حرجة.
اقرأ أيضاً
-
السعودية.. مطالبات بالقبض على "فهد" معذِّب القططدشن المغردون وسمين هما #القبض_على_فهد_معذب_القطط و #السايكو_فهد (أي المختل عقلياً) مستنكرين تعذيبه للقطط في مقطع فيديو تم تداوله على موقع "تويتر" السعودية
-
هيئة المقاولين السعودية تدرس تحويل قطاع التشييد إلى صناعةبهدف بناء خارطة طريق لعملية التحوّل في القطاع الأسواق العقارية
-
السعودية: إحباط تهريب مخدرات والقبض على 135 متهماًصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ... السعودية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية