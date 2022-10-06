السعودية.. أعضاء متوفى دماغياً تنقذ حياة 4 مرضى

ساهمت عملية نقل أعضاء لشخص متوفى دماغياً في السعودية، في إنقاذ 4 مرضى مواطنين في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز في سكاكا.

وجاءت هذه العملية بعد حصول المستشفى على الموافقة بالتبرع بالأعضاء من ذوي المتوفى دماغياً، إذ تمت زراعة الكلية اليمنى لمريضة عمرها 47 سنة، والكلية اليسرى لمريض عمره 54 سنة.

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كما زرع الفريق الطبي الكبد لمريضة عمرها 35 سنة بحالة طبية حرجة موضوعة على قائمة الانتظار العاجلة لزراعة الكبد، وتم زراعة الرئتين لمريض عمره 38 سنة بحالة طبية حرجة.