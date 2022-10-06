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السعودية: إحباط تهريب مخدرات والقبض على 135 متهماً

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حرس الحدود خلال ضبطه كميات المخدرات
حرس الحدود خلال ضبطه كميات المخدرات

السعودية: إحباط تهريب مخدرات والقبض على 135 متهماً

العربية.نت - نادية الفواز

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صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود السعودي، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك والشرقية، أحبطت محاولات تهريب 64 طناً و400 كيلو غرام من مادة القات المخدر.

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وأوضحت أنها أحبطت أيضاً تهريب، طن و9 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر، و62 ألف قرص إمفيتامين مخدر، و425620 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

إلى ذلك، كشف أنها القت القبض على 135 مهرباً منهم 36 مواطناً، و99 مخالفاً لنظام أمن الحدود من جنسيات مختلفة.

فيما جرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

كمية المخدرات التي تم إحباطها
كمية المخدرات التي تم إحباطها
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