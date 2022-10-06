السعودية.. مطالبات بالقبض على "فهد" معذِّب القطط
دشن المغردون وسمين هما #القبض_على_فهد_معذب_القطط و #السايكو_فهد (أي المختل عقلياً) مستنكرين تعذيبه للقطط في مقطع فيديو تم تداوله على موقع "تويتر"
طالب مغردون على موقع تويتر الجهات الأمنية السعودية بالقبض على شخص يدعى فهد بعدما تجرد من إنسانيته وعذب قططاً بكل قسوة وشراسة.
ودشن المغردون وسمين هما #القبض_على_فهد_معذب_القطط و #السايكو_فهد (أي المختل عقلياً) مستنكرين تعذيبه للقطط في مقطع فيديو تم تداوله على موقع "تويتر".
وأعربت إحدى المغردات عن صدمتها مما رأته قائلة: "أقسم بالله قشعر جسمي.. معقولة إحنا عايشين بين ناس مثل فهد". وأضاف آخر: "مستحيل إنسان بكامل عقله يسوي ذلك، ما يفعل هذا إلا شخص مختل عقلياً للأسف".
وقال مغرد آخر: "يا رب يتم القبض يا رب سجن مؤبد" لفهد، بينما أضاف مغرد ثان: "عندما يتجرد الإنسان من الإنسانية ويصير على هيئة وحش قاسي القلب.. أليست هذه روحاً خلقها الله.. بأي حق تقتل هذه الكائنات اللطيفة وتزهق روحها ظلماً وعدواناً، تذكر الراحمون يرحمهم الله".
وناشد مغردون آخرون الداخلية والجهات الأمنية القبض على فهد والحكم عليه بأشد عقوبة بسبب هذا الفعل الوحشي.
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