شاهد حادثاً مرورياً غريباً في السعودية.. وهذه تفاصيله
الحادث وقع في جدة.. وسببه السرعة المفرطة لقائد المركبة
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وقع حادث مروري وصف بالغريب مؤخراً في السعودية. وأظهر فيديو وثق الحادث وانتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، إحدى المركبات تستقر فوق سور أحد المنازل.
ووصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي هذا الحادث المروري بالحادث الغريب بسبب اعتلاء السيارة سور المنزل، متسائلين في الوقت ذاته عن مصير قائد المركبة.
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من جهته، ذكر المرور السعودي عبر حسابه في "تويتر" أن مرور محافظة جدة باشر "حادث مركبة انحرفت أثناء سيرها بسرعة عالية على الطريق العام"، ما أدى إلى ارتطامها بحاجز ترابي واستقرارها على سور أحد المنازل.
وأشار إلى أنه نتج عن الحادث إصابة قائد المركبة بإصابة متوسطة.
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