عمرها 866 سنة.. هذه نوادر المخطوطات الإسلامية في المسجد النبوي

يزخر معرض نوادر المخطوطات في المسجد النبوي، بالعديد من المخطوطات التي تروي تراثاً عظيماً، حيث يهدف معرض نوادر المخطوطات إلى إبراز دور وكالة شؤون المسجد النبوي في حفظ التراث الإسلامي والعناية به، والدور الذي قامت به المخطوطات الإسلامية عبر التاريخ في حفظ العلوم ونشرها.

ويضم المعرض 30 مخطوطاً من أقدم المخطوطات، والتي يعود أقدمها لعام 578هـ، كما يوجد بمعرض نوادر المخطوطات أسطح الكتابة القديمة، والتي كانت تدون عليها العلوم قديمًا كالعظام والجلود والأخشاب والحجارة، بالإضافة إلى 31 نوعاً من أدوات الكتابة كالمحابر والأقلام وحافظات الأقلام وأدوات المداد والألوان وغيرها من المواد التي تستخدم في تزيين وتلوين المخطوطات.

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عرض المخطوطات

وصمم المعرض بأسلوب حديث ملائم لما يحتويه من نوادر حيث يضم المعرض قاعتين يتم من خلالها عرض المخطوطات على حائط جداري شفاف بشكل منظم ومريح للعين بحيث تكون محفوظة من التلف.

وتقوم إدارة المعرض باستقبال الزوار يومياً، حيث هيأت كوادر مدربة لاستقبال الزوار وخدمتهم وتعريفهم بمقتنيات المعرض وما يحتويه من نوادر أثرية.