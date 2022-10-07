الخارجية الأميركية: لا خطط لدينا لنقل قواتنا من السعودية

قال نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنه لا خطط لدى واشنطن لنقل قواتها من السعودية عقب قرار أوبك+، مضيفا أن السعودية شريك مهم للولايات المتحدة.

مشيرا إلى أن المملكة شريك مهم للولايات المتحدة.. نائب المتحدث باسم الخارجية الأميركية: لا خطط لدى #واشنطن لنقل قواتها من #السعودية عقب قرار أوبك بلاس#العربية pic.twitter.com/uEUJcw8koU — العربية (@AlArabiya) October 6, 2022

المسؤول الأميركي أضاف بالقول: ليس لدينا خطط لنقل قواتنا من السعودية في أعقاب قرار أوبك+ بشأن تخفيض الإنتاج.. وكما قال الرئيس بايدن ووزير الخارجية.. لدينا عديد المصالح المشتركة التي تجمعنا بالسعودية ونحن على تواصل معها بشأن قضايا مختلفة وبشكل منتظم.. السعودية شريك مهم لنا..".

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وقد عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، الخميس، عن خيبة أمله بشأن الخطط التي أعلنتها دول أوبك+ لخفض إنتاج النفط، وقال إن الولايات المتحدة تدرس البدائل المتاحة لديها.

ووافقت مجموعة أوبك+ على تخفيضات حادة في الإنتاج، الأربعاء، لتقلص الإمدادات في سوق تعاني بالفعل من شح المعروض، مما يزيد احتمال ارتفاع أسعار البنزين قبل انتخابات التجديد النصفي في الولايات المتحدة المقررة في نوفمبر والتي يدافع فيها الديمقراطيون بزعامة بايدن عن أغلبيتهم في مجلسي النواب والشيوخ.