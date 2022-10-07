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كبتاجون   الذي تم ضبطه

السعودية: إحباط 4 محاولات لتهريب أكثر من 750 ألف حبة كبتاغون

شددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات السعودية

العربية.نت - الرياض
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تمكّنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية في منفذي الحديثة ومطار الملك خالد الدولي، من إحباط 4 محاولات لتهريب 756,212 حبة كبتاغون عُثر عليها مُخبأة في إرساليات وردت إلى السعودية.

وأوضحت الهيئة أنه عند خضوع عدد من الإرساليات للإجراءات الجمركية والكشف عليها عبر التقنيات الأمنية والوسائل الحية "الكلاب البوليسية"، عُثر على تلك الكميات من حبوب الكبتاغون مخبأةً بطرق مختلفة، حيث كشفت أنه في المحاولة الأولى عُثر على 171,792 حبة كانت مُخبأة في إرسالية "أثاث" وردت عبر مطار الملك خالد الدولي.

كمية من المخدرات التي تم ضبطها
كمية من المخدرات التي تم ضبطها


كما تمكنت الهيئة من إحباط محاولة أخرى تم فيها إخفاء 60,500 حبة كانت مُخبأة في مركبة محمولة على إحدى الشاحنات القادمة عبر منفذ الحديثة، وأضافت الهيئة أنها تمكنت أيضًا في نفس المنفذ من إحباط محاولة تهريب 247,670 حبة كانت مُخبأة في أجزاء متفرقة لإحدى الشاحنات القادمة، وفي المحاولة الرابعة تم إحباط تهريب 276,250 حبة كبتاغون، عُثر عليها مُخبأة بنفس طريقة التهريب السابقة.

الجمارك بعد الضبط
الجمارك بعد الضبط

وأوضحت الهيئة أنه بعد إتمام عمليات الضبط، جرى التنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات لضمان القبض على مستقبلي المضبوطات داخل المملكة، حيث تم القبض عليهم وعددهم 3 أشخاص.

وشددت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على أنها ماضية في إحكام الرقابة الجمركية على واردات وصادرات المملكة، وتقف بالمرصاد أمام محاولات أرباب التهريب، وذلك تحقيقًا لأبرز ركائز استراتيجيتها المتمثلة في تعزيز أمن وحماية المجتمع بالحد من محاولات تهريب مثل هذه الآفات وغيرها من الممنوعات.

هنا خبئ الكبتاغون  
هنا خبئ الكبتاغون  

ودعت الهيئة الجميع إلى الإسهام في مكافحة التهريب لحماية المجتمع والاقتصاد الوطني، من خلال التواصل معها على الرقم المخصص للبلاغات الأمنية (1910) أو عبر البريد الإلكتروني (1910@zatca.gov.sa)، والرقم الدولي (00966114208417)، مؤكدةً أنها تقوم من خلال هذه القنوات باستقبال البلاغات المرتبطة بجرائم التهريب ومخالفات أحكام نظام الجمارك الموحد وذلك بسرية تامة، مع منح مكافأة مالية للمُبلّغ في حال صحة معلومات البلاغ.

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