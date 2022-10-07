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السفينة البنمية حين تعرضها للحريق

حرس الحدود السعودي ينقذ طاقم سفينة بنمية تعرضت لحريق

جرى إخلاء طاقم السفينة المؤلف من 25 بحاراً من جنسيات متعددة إلى ميناء جازان

العربية.نت - نادية الفواز
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تمكنت سفينة حرس الحدود (رفحاء)، بالتعاون مع إحدى السفن الأجنبية، من إنقاذ طاقم ناقلة حاويات تجارية، ترفع علم جمهورية بنما، تعرضت لحادث حريق أثناء إبحارها في مياه البحر الأحمر على بعد 123 ميلا بحريًا شمال غرب ميناء جازان.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، أنه في إطار تنفيذ مهام السعودية للاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين (لعام 1979)، واستمراراً للمهام الإنسانية التي يقدمها حرس الحدود في مجال البحث والإنقاذ، فقد تلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة (JMRCC) بلاغاً عن تعرض الناقلة للحريق، وقام بتحديد موقعها، ومرر البلاغ إلى مركز القيادة والسيطرة بمنطقة جازان وإلى عدد من الجهات ذات العلاقة لتقديم المساندة اللازمة، وعلى ضوء ذلك تم تكليف سفينة حرس الحدود (رفحاء) لموقع الناقلة المحترقة وأخلت الطاقم بالتعاون مع سفينة تجارية كانت تبحر بالقرب من الموقع.

جاهزية سلاح الحدود
جاهزية سلاح الحدود

وأكد المتحدث الرسمي أنه جرى إخلاء طاقم السفينة المؤلف من 25 بحارًا من جنسيات متعددة إلى ميناء جازان، وكان في استقبالهم عدد من الطواقم الطبية من حرس الحدود والشؤون الصحية والهلال الأحمر والدفاع المدني والجوازات بالمنطقة، وهم بحالة صحية جيدة، وتم نقلهم إلى مقر إقامتهم، واستكمال الإجراءات النظامية.

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