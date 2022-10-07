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اسطوانات الغاز في معرض الكتاب بالرياض
أسطوانات الغاز في معرض الرياض الدولي للكتاب

ماذا تفعل "أسطوانات الغاز" في معرض الكتاب بالرياض؟

الجناح الذي يحتوي على هذه الأسطوانات يعود لمبادرة "تحدَّث العربية" التي انطلقت 2017 من أجل المحافظة على مكانة اللغة العربية وتوسيع استخداماتها في الحياة اليومية

العربية.نت - مريم الجابر 
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عندما يتجول زائر معرض الرياض الدولي للكتاب بأرجاء المكان يستوقفه جناح مخصص لأسطوانات غاز برتقالية. وعند التوقف عند هذا الجناح، يبدأ أصحاب المكان بالتعريف بفكرة ومبادرة "تحدَّث العربية" التي انطلقت عام 2017 من أجل المحافظة على مكانة اللغة العربية وتعزيزها وتوسيع استخداماتها في الحياة اليومية بين الناطقين بها، وتعليم غير الناطقين بها.

أسطونات الغاز في معرض الرياض الدولي للكتاب
أسطونات الغاز في معرض الرياض الدولي للكتاب
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وبحسب القيمين على هذا الجناح، جاءت فكرته الغريبة من "أهمية أسطوانات الغاز التي تعدُّ وقود الحياة اليومية" وكتشبيه بـ"أهمية اللغة العربية كلغة في عصب الحياة للعرب".

وتهدف هذه المبادرة إلى إقامة شراكات مع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة بهدف رفعة اللغة العربية، بحيث لا تكون مجرد لغة للاحتفاء بها وكثرة مديحها، بل للاستخدام في جميع جوانب الحياة اليومية، ولجعلها لغة الشارع ولغة العمل والتعامل.

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