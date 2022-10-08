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السعودية.. القبض على ١٠ مقيمين ظهروا بمشاجرة جماعية

نتج عن المشاجرة إصابة بليغة لأحدهم في الرأس

العربية.نت - مريم الجابر
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قبضت شرطة محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية على 10 مقيمين من الجنسية البنغلاديشية ظهروا في مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي في مشاجرة جماعية بينهم أمام أحد المحال التجارية.

ونتج عن المشاجرة إصابة بليغة لأحدهم في الرأس ما زال يتلقى الرعاية الطبية اللازمة في المستشفى.

وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.

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