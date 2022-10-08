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كسوة الكعبة
كسوة الكعبة

هذه كمية القطن المستخدمة في كسوة الكعبة.. وهكذا يتم استعمالها

وزن القطن المستخدم في كسوة الكعبة يبلغ 410 كيلوغرامات، أما إجمالي وزن كسوة الكعبة فيبلغ 1300 كيلوغرام

العربية.نت - حامد القرشي
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تزامناً مع اليوم العالمي للقطن، والذي يوافق 7 أكتوبر من كل عام، أوضح وكيل الرئيس العام لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة المهندس أمجد بن عايض الحازمي أن القطن خام مهم وأساسي في صناعة كسوة الكعبة المشرفة.

وبحسب الحازمي، يدخل القطن في إنتاج قطع مذهبات كسوة الكعبة المشرفة كحشوة لإبراز الحروف المطرزة للآيات الكريمة المستخدمة في كسوة الكعبة المشرفة.

استخدام القطن في صناعة كسوة الكعبة
استخدام القطن في صناعة كسوة الكعبة

وأوضح أن هذا القطن ينسج في أقسام مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة عبر أحدث آلات النسيج لاستخدامه كبطانة لقماش كسوة الكعبة المشرفة، وذلك لما له من خواص تعطي كسوة الكعبة المشرفة المتانة والقوة اللازمة للصمود في مختلف عوامل التعرية التي تمر عليها خلال العام.

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وأضاف أن وزن القطن المستخدم في كسوة الكعبة المشرفة يبلغ 410 كيلوغرامات، أما إجمالي وزن كسوة الكعبة المشرفة فيبلغ 1300 كيلوغرام.

في سياق متصل، وبمناسبة اليوم العالمي للقطن، قال الباحث البيئي والزراعي ناصر الشدوي لـ"العربية.نت" إن شجرة القطن تعد من أفضل الأشجار التي تتأقلم مع جميع المناخات سواءً الباردة أو الحارة، كما أنها تنتج طيلة أيام العام، لافتاً إلى أنه يصل ارتفاعها إلى نحو 4 أمتار.

وأوضح الشدوي أن القطن من أكثر المحاصيل الزراعية استهلاكاً حول العالم كما يعتبر من أكثر المحاصيل زراعةً وبيعاً في العالم، كما أنه يسهل غسله.

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