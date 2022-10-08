هيئة "الأدب والنشر والترجمة" تكرم الفائزين بجوائز معرض الرياض الدولي للكتاب

كرَّمت هيئة الأدب والنشر والترجمة، اليوم، دور النشر الفائزة بجوائز معرض الرياض الدولي للكتاب لعام 2022، التي بلغ مجموعها 300 ألف ريال، بهدف تحفيز الابتكار في قطاع النشر، ومواكبة التقنيات الجديدة، للوصول إلى كل الشرائح المستهدفة بطرق مبتكرة، وذات طابع مستديم، وذلك بمقر المعرض في واجهة الرياض.

وتقاسمت الجوائز 6 دور نشر سعودية، بواقع 50 ألف ريال لكل دار، وهي على النحو الآتي: جائزة التميز في النشر لدار "تشكيل"، وجائزة التميز في النشر للأطفال لدار "أصالة"، وجائزة النشر المتميز في الترجمة لمكتبة جرير، إضافة إلى جائزة التميز في النشر الرقمي للمنصات الرقمية لدار "مدارك"، وجائزة التميز في النشر للمحتوى السعودي لدار "ملهمون"، وجائزة اختيار القراء لدار "جدل".

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يذكر أن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، امتدت على مدى عشرة أيام، من 29 سبتمبر إلى 8 أكتوبر، تحت شعار "فصول الثقافة" بواجهة الرياض، بمشاركة 1200 دار نشر مثَّلت 32 دولةً، وحلَّت جمهورية تونس ضيف شرف بالمعرِض.