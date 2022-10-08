"ترجم" مساهمة سعودية في بناء الجسور الثقافية بين دول العالم

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، مبادرة "ترجم" ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، والتي تأتي ضمن مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت مظلة وزارة الثقافة، لتعزيز التبادل الثقافي بين اللغة العربية ونظيراتها على مستوى العالم.

وتهدف المبادرة إلى دعم الحراك الثقافي في السعودية، وتسليط الضوء على أهمية الترجمة في بناء الجسور المعرفية بين العالم، وخدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية عبر توفيرها المواد المترجمة عالية القيمة وذات الأهمية العلمية والأدبية، وكذلك دعم جهود التبادل الثقافي الدولي، وإثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم ذات القيمتين العلمية والأدبية، إلى جانب نشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية، مع ما يتضمنه ذلك من خدمة للغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها.

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وينتظر أن تسهم المبادرة في رفع الوعي، وتعزيز تبادل الثقافات والتواصل بين شعوب العالم، بجانب مشاركة المعارف لجميع دول العالم وهو ما يتعزز من خلال استقطاب ودفع الموهوبين السعوديين والعرب ليكونوا جزءًا من هذه المبادرة.