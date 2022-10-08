اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من معرض الرياض الدولي للكتاب
من معرض الرياض الدولي للكتاب

"ترجم" مساهمة سعودية في بناء الجسور الثقافية بين دول العالم

ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022

العربية.نت - نادية الفواز
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أطلقت هيئة الأدب والنشر والترجمة السعودية، مبادرة "ترجم" ضمن فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب 2022، والتي تأتي ضمن مبادرات هيئة الأدب والنشر والترجمة تحت مظلة وزارة الثقافة، لتعزيز التبادل الثقافي بين اللغة العربية ونظيراتها على مستوى العالم.

جانب من الكتب في المعرض
جانب من الكتب في المعرض

وتهدف المبادرة إلى دعم الحراك الثقافي في السعودية، وتسليط الضوء على أهمية الترجمة في بناء الجسور المعرفية بين العالم، وخدمة الباحثين والدارسين باللغة العربية عبر توفيرها المواد المترجمة عالية القيمة وذات الأهمية العلمية والأدبية، وكذلك دعم جهود التبادل الثقافي الدولي، وإثراء المحتوى العربي بالمواد المترجمة من لغات العالم ذات القيمتين العلمية والأدبية، إلى جانب نشر المؤلفات العربية إلى العالم بجودة عالية، مع ما يتضمنه ذلك من خدمة للغة العربية عن طريق الترجمة منها وإليها.

ظاهرة فلكية تشهدها سماء السعودية اليوم.. تعرف عليها السعودية ظاهرة فلكية تشهدها سماء السعودية اليوم.. تعرف عليها

وينتظر أن تسهم المبادرة في رفع الوعي، وتعزيز تبادل الثقافات والتواصل بين شعوب العالم، بجانب مشاركة المعارف لجميع دول العالم وهو ما يتعزز من خلال استقطاب ودفع الموهوبين السعوديين والعرب ليكونوا جزءًا من هذه المبادرة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة الساعة 60 | ضربة بداية تتلقاها رئيسة وزراء بريطانيا الجديدة
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط